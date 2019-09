Několik desítek hlav států se v pondělí v newyorském sídle OSN zúčastní summitu o změně klimatu. Od uzavření pařížské klimatické dohody v prosinci 2015 půjde o světově nejsledovanější událost týkající se tohoto tématu, kvůli které se do New Yorku vedle politiků sjely i tisíce ekologických aktivistů, včetně švédské středoškolačky Grety Thunbergové, iniciátorky hnutí Fridays for Future. Americký prezident Donald Trump se ale summitu nezúčastní. Stejně jako zůstala jeho židle prázdná během debaty o klimatických změnách na nedávném setkání skupiny G7 ve francouzském Biarritzu.