Vladimír Mišík

Vydal Supraphon 2019

Čtrnáct nových písní, z nichž některé jsou jeho životní zpovědí, natočil dvaasedmdesátiletý Vladimír Mišík na své právě vydané album Jednou tě potkám. Vzniklo ve spolupráci s kapelou producenta a skladatele Petra Ostrouchova, tedy s muzikanty o generaci mladšími. Mišík desku pokřtí 24. listopadu v pražské Arše.

Ad Astra

CinemArt, v kinech od čtvrtka

Prý ještě žádný film pro Brada Pitta nebyl tak těžký, jako když teď ztvárnil astronauta ve sci-fi Ad Astra. V něm ho záchranná mise zavede až na kraj sluneční soustavy, zatímco Zemi ohrožují katastrofální nárazy proudu. Pittova otce hraje Tommy Lee Jones.

Grygar & Bolf

Veletržní palác, Praha, od čtvrtka

Díla Milana Grygara a Josefa Bolfa nově vystavuje Národní galerie. Dvaadevadesátiletý průkopník takzvané zvukomalby Grygar dostal prostor ve velké dvoraně, kde audiovizuální smyčka spojuje jeho práce na papíře se zvukovými nahrávkami. V ochozu prvního patra malé dvorany sedmačtyřicetiletý Bolf představuje zejména obrazy z posledního roku.

Ben Cristovao

O2 arena, Praha, 21. září

V sobotu český zpěvák Ben Cristovao uspořádá v pražské O2 areně svůj dosud největší koncert. V posledních letech vydal singly Nejlepší nebo Nohy, který představil na cenách Anděl, nahrál píseň k tanečnímu filmu Backstage nebo zasedal v porotě Česko-Slovenské SuperStar. Vstupenky jsou stále v prodeji.

Hadry, kosti, kůže

Švandovo divadlo, premiéra 21. září

Tuto sobotu bude mít premiéru a v pondělí reprízu představení, které mapuje dvacetileté soužití básníka Vladimíra Holana s Janem Werichem ve vile na pražské Kampě. Wericha ztvárnil Miroslav Hanuš, Holana hraje Luboš Veselý, Jiřího Voskovce Matěj Anděl. Režíruje Martin Františák.

Macbeth Underworld

La Monnaie, Brusel, 20. a 21. září

Slavná bruselská opera La Monnaie ve světové premiéře uvede dílo Macbeth Underworld, které složil čtyřiašedesátiletý Francouz Pascal Dusapin s libretistou Frédéricem Boyerem. Lady Macbeth v něm zpívá Magdalena Kožená. La Monnaie bude operu od 17. října streamovat na webu.

Svět knihy

Plzeň, 20. a 21. září

Podruhé se v Plzni uskuteční odnož pražského knižního veletrhu. Novinkou budou sekce věnované sci-fi a fantasy, besedy se dotknou médií, cenzury či výročí sametové revoluce. Přijede Antonio Iturbe, španělský autor románového dokumentu Osvětimská knihovnice, nebo Izraelec Eškol Nevo.

Liam Gallagher

Vydalo Warner Records 2019

Pod názvem Why Me? Why Not dnes poslal na pulty své druhé sólové album Angličan Liam Gallagher. Někdejšího frontmana skupiny Oasis letos zažili návštěvníci pražského festivalu Metronome a slovenské Pohody. Deska obsahuje i singl Shockwave, který Gallagher naživo uvedl na obou akcích.

