Gradující spor o vznik vládní čtvrti v Letňanech ukazuje, jak se pirátům vyplatilo trvat na obsazení postu pražského primátora. Díky této funkci a možnosti dělat vlastní politiku − mimo jiné nepoklonkující Číně − je teď Zdeněk Hřib výraznějším protihráčem Andreje Babiše než předseda ODS Petr Fiala. Čemuž odpovídá i rostoucí preferenční náskok pirátů před občanskými demokraty.

Řekl-li Babiš po krachu schůzky o plánu vystavět v Letňanech vládní čtvrť, že s Hřibem už nemá smysl jednat, protože z toho má "velké psychické trauma", vyjadřuje to víc respekt než zamýšlené zesměšnění. A chce-li o Letňanech mluvit dál už jen s radními, primátorovu roli hlavního protihráče to zas jen posiluje. Premiér dělá z předáků stran pražské koalice a ODS − ovšem nikoli z pirátů − nepřímo své komplice. Smutné je, že ODS na tuhle hru skáče. Z šéfky radničního klubu strany Alexandry Udženiji by šéf ANO trauma jistě neměl. Podle ní totiž Hřib jedná arogantně a způsobí, že Praha nedostane od státu ani korunu.

Primátor by se prý měl především "starat o to, aby pro město získal co nejvíc peněz", uvedla Udženija. Jinými slovy: ať si Babiš klidně splní svůj letňanský sen. Hřib se sice snaží výměnou za vznik čtvrti úředníků od premiéra získat peníze především na velké dopravní stavby. Zda by ale takový obchod Praze pomohl, zatím nikdo doopravdy neví a nejde jen o peníze. Po mnoha zkušenostech je otázkou, zda věřit slibu vlády, že by uvolněné budovy změnila na byty či muzea a jen některé prodala. Opatrnost k velkolepému plánu, který může změnit život mnoha Pražanů, je tedy na místě.

Pražská ODS i ANO se tváří jako profíci, kteří brání město před pirátskými diletanty. Pomocí protipirátských převratů si vzali zpátky moc v Praze 4 a nejnověji i v Praze 5 − jenže jde jen o záchranu zajetého systému před generační změnou. Z níž holt ti bývalí mívají "psychické trauma".

