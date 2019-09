Na konci srpna zazpíval irský hudebník Hozier před vyprodaným Forem Karlín svůj hit Take Me to Church. Včera patřilo stejné pódium Josefu Středulovi. I on se dočkal bouřlivého potlesku. Místo hudebních fanoušků mu ale aplaudovaly stovky členů odborových organizací z celé země. Když je na závěr programu vyzýval, o kolik peněz si mají říct svým zaměstnavatelům pro příští rok, zahodil sako i kravatu a vyhrnul si rukávy bílé košile. Na plátně za ním svítily obrovské číslice šest a sedm, tedy procenta, o která by se podle odborářského bosse měly příští rok mzdy zvednout.

