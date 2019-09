Francouzský prezident Emmanuel Macron nedávno navštívil krizové centrum, na které se mohou telefonicky obrátit oběti domácího násilí. Sedl si vedle operátorky Eleny, nasadil si sluchátka a naslouchal příběhům na druhém konci linky. To, co slyšel, ho šokovalo. Dovolala se sedmapadesátiletá žena, dlouhodobá oběť domácího násilí. Před násilnickým manželem, jenž vyhrožoval, že ji zabije, utekla na policejní stanici. Měla strach o život. Žádala, aby ji policista doprovodil domů, kde si chtěla zabalit několik základních věcí a odejít pryč. Jenže neuspěla, policista to odmítl.