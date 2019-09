O šest až sedm procent by měly podle odborářů stoupnout mzdy v příštím roce. Denní pracovní doba by se měla zkrátit o půl hodiny, dovolená být minimálně pět týdnů. Odborový předák Josef Středula tentokrát na setkání odborářů žádnou velkou válku zaměstnavatelům nevyhlásil. Potvrdila to i Hospodářská komora, podle které by mzdy o požadované procento stouply i bez zásahu odborů, protože tak rostly už letos, loni, a dokonce i v roce 2017. Růst je prý přirozený, zakázek je hodně, lidí málo, a tak zaměstnavatelé rádi a ochotně platí a nabízejí další benefity, protože jim v podstatě stejně nic jiného nezbývá.

Newsletter Odebírat Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru