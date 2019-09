Naše společnost není rozdělena na dva nesmiřitelné tábory, jak se často tvrdí, ale na šest tříd − podle příjmů, majetku, sociálního kapitálu, dovedností a kulturních preferencí. To je hlavní závěr sociologů v unikátním výzkumu pro Český rozhlas v rámci projektu "Rozděleni svobodou" k 30. výročí pádu komunismu. Je to na jednu stranu užitečná lekce, odhalující naivitu binárního vidění světa, ve kterém existují pouze konzervativci a liberálové, demokraté a autoritáři, příznivci EU nebo Ruska. Poskytuje vhled do komplikované struktury české společnosti a upozorňuje, že motivace lidí při politickém rozhodování jsou složité. Přesto jsou nutné dvě poznámky, které nebudou tak optimistické, jak by se mohl navenek výzkum jevit.

