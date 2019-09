Evropa stojí na prahu recese, a pokud do ní spadne, bude to její vlastní vina, tvrdí v rozhovoru s HN Paul De Grauwe, světově uznávaný odborník na eurozónu. Kdyby přišla hluboká krize podobná té dluhové z let 2010 až 2012, euro by podle něj nemuselo přežít. De Grauwe si myslí, že Česko nemá důvod s přijetím společné měny spěchat. "Když budete dělat správnou ekonomickou politiku, povede se vám dobře," tvrdí ekonom, jenž minulý týden přednášel v Brně na konferenci, kterou pořádaly Česká a Slovenská společnost ekonomická.

