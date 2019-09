Malý krůček pro české poslance, ale velký krok pro českou demokratickou politiku. Tak by šlo okřídleně zhodnotit jednu dnes skoro zapomenutou událost, která se odehrála 23. září 1879, tedy téměř přesně před 140 lety. Toho dne klub čtyřiapadesáti čerstvě zvolených českých zákonodárců ve vídeňské Říšské radě schválil dohodu s nově ustaveným předsedou předlitavské vlády Eduardem Taaffem, podle níž měli Češi po dlouhých letech protestní absence překročit práh sněmovny, usednout do lavic a rovnou se stát významnou oporou kabinetu. Čili koaliční stranou, jak bychom řekli dnes. Nakonec to trvalo celých čtrnáct let. Taaffeho tým byl nejdéle úřadující vládou v historii předlitavské části rakousko­-uherského mocnářství.