◼ AUSTRÁLIE, ČÍNA

Za hackerským útokem na Austrálii byla Čína

Čína stála podle zprávy australských tajných služeb za hackerským útokem na australský parlament a tři největší politické strany před květnovými parlamentními volbami. Za útok má být zodpovědné čínské ministerstvo státní bezpečnosti. Australské úřady v posledních letech zesílily své snahy čelit v zemi rostoucímu vlivu Číny. V roce 2017 zakázaly sponzoring politických stran ze zahraničí a uložily lobbistům, aby nahlásili veškeré styky s cizími vládami.

◼ NĚMECKO

Německo chce dát 40 mld. eur na ochranu klimatu

Německá vláda chce do roku 2023 dát kolem 40 miliard eur (bilion Kč) do boje proti klimatickým změnám. Počítají s tím předběžné plány koalice CDU/CSU a SPD kancléřky Angely Merkelové, jejichž definitivní podobu chce vláda schválit v pátek. Investice do elektromobilů, alternativních pohonů nebo rozvoje železniční dopravy mají vést k tomu, že spolková republika splní své klimatické závazky pro rok 2030. Opozice plány kritizuje jako nedostatečné.

◼ ČESKO

Zájem o státní dluhopisy ve čtvrté emisi klesl

Lidé si ve čtvrté emisi objednali státní dluhopisy určené pouze pro fyzické osoby za 1,24 miliardy korun. Počet objednávek činil 2051. V předchozí emisi si lidé objednali státní dluhopisy za 5,4 miliardy korun. Včera ministerstvo zahájilo pátou emisi dluhopisů. Dluhopisy jsou nadále vydávány v nominální hodnotě jedna koruna. V dosavadních čtyřech emisích si lidé nakoupili dluhopisy za 10,4 miliardy korun.

◼ RUSKO, BĚLORUSKO

Rusko a Bělorusko plánují jednotné daně i zákoník

Rusko a Bělorusko se dohodly na jednotných daních, občanském zákoníku a dalších oblastech hospodářské integrace. Změny mají začít platit od roku 2021. Ve společném programovém dokumentu se podle listu ­Kommersant píše o sjednocení daňového řádu, občanského zákoníku, majetkové evidence, zahraničního obchodu i jednotné regulaci trhu s ropou, plynem a elektrickou energií. Země se zatím neshodly na zavedení společné měny či jedné centrální banky.

"

Město Turnov bude bojovat jako lev, protože až to pravomocně skončí, firmy, které pozemky nakoupily, o ně přijdou.

Roman Heyduk

Právní zástupce k dovolání Lesů ČR k Nejvyššímu soudu v kauze, v níž hradecký krajský soud potvrdil rodu Walderodových restituční nárok například na lesy, zámek Hrubý Rohozec a další pozemky.

◼ ČESKO

Na pražské letiště budou jezdit elektrobusy

Na Letiště Václava Havla budou od stanice metra A Nádraží Veleslavín namísto klasických autobusů jezdit velkokapacitní elektrobusy. Jezdit by mohly začít do tří let. Důvodem je nízká kapacita naftových autobusů a zlepšení ovzduší. Náklady budou zhruba 900 milionů korun, z toho větší část budou stát autobusy. Praha už zavedla elektrobusy na lince z Palmovky do Letňan a plánuje elektrifikovat i další linky.

◼ ČESKO

Zeman podepsal zákon, důchody vzrostou o 900 Kč

Průměrný důchod vzroste příští rok o 900 korun měsíčně. Prezident Miloš Zeman podepsal příslušný zákon o důchodovém pojištění. Zvýšení důchodů nad zákonnou valorizaci minulý týden schválili poslanci. Penzisté od začátku roku dostanou jednorázový doplatek k penzím nad jejich zákonnou valorizaci. Důchody se podle zákona navyšují o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen za sledované období.

◼ Z TWITTERU

Když víte, že bude hůř, začnete šetřit a uskromníte se. To je normální. Takové Německo se zodpovědně připravuje na ochlazení ekonomiky. Česká vláda ale dělá přesný opak. Rozhazuje a peníze chce vytahat z kapes daňových poplatníků.

@MarekVyborny

předseda KDU-ČSL k návrhu rozpočtu

◼ ČESKO

Zavedení EET bude pro řemeslníky komplikace

Zavedení další vlny elektronické evidence tržeb představuje pro více než polovinu oslovených řemeslníků, elektrikářů či kadeřníků komplikaci, se kterou si nevědí rady. Vyplývá to z průzkumu poskytovatele platebních systémů Dotykačka. Někteří respondenti se svěřili, že zvažují ukončení pracovní činnosti nebo plánují evidenci tržeb obcházet.

◼ FARMACEUTICKÝ PRŮMYSL

Purdue Pharma požádala o ochranu před věřiteli

Americká farmaceutická společnost Purdue Pharma, výrobce návykového analgetika OxyContin, požádala soud ve státě New York o ochranu před věřiteli. Jde o součást snahy firmy o urovnání žalob souvisejících s takzvanou opiátovou krizí v USA. Na firmu a její majitele, rodinu Sacklerových, jich bylo podáno více než 2600. Už uzavřela předběžné dohody o urovnání za více než 10 miliard dolarů, zhruba 20 států USA ale dohodu nepodepsalo.

◼ AUTA

Volkswagen se dohodl na urovnání žalob v Austrálii

Německá automobilka Volkswagen se v Austrálii dohodla na urovnání žalob tisíců zákazníků souvisejících s emisním skandálem. Celkem automobilka majitelům vozů Volkswagen, Audi a Škoda s naftovým motorem EA189 zaplatí 127 milionů australských dolarů (dvě mi­liardy korun). Každý majitel, který byl součástí žaloby, dostane 1400 australských dolarů. Dohodu ještě musí schválit soud.

◼ PRŮMYSL

Čínský průmysl rostl nejpomaleji od února 2002

Průmyslová výroba v Číně stoupla v srpnu v meziročním srovnání o 4,4 procenta, což byl nejpomalejší růst za 17 a půl roku. Tempo růstu zpomalilo z červencových 4,8 procenta. Zpráva, kterou zveřejnil čínský statistický úřad, je dalším znamením, že ekonomika kvůli obchodní válce a nízké domácí poptávce slábne. Ve druhém čtvrtletí její HDP rostl o 6,2 procenta, nejpomaleji za téměř tři desetiletí.

◼ OBALY

Canpack investuje ve Stříbře 2,6 miliardy

Polská skupina Canpack investuje přes 100 milionů eur (zhruba 2,6 miliardy korun) do stavby závodu ve Stříbře na Tachovsku, v němž bude vyrábět hliníkové nápojové plechovky zejména pro pivovar Plzeňský Prazdroj. Zaměstná zhruba 160 lidí. Firma uvedla, že nový závod je mezníkem ve strategickém partnerství s japonským majitelem Prazdroje, firmou Asahi.

"

Image a vnímání naší značky poškozuje produkce půl miliardy lahví prosecca, které nemá historii ani vazbu na jedno místo.

Loris Dall'Acqua

Spoluzakladatel vinařství Col Vetoraz u Benátek žehrá na masovou výrobu tradičního druhu italského šumivého vína.

◼ LODNÍ PRŮMYSL

Luxusní jachty Ferretti se vracejí na burzu

Italský výrobce luxusních jachet Ferretti plánuje do konce října nabídnout své akcie na milánské burze. Asi 100 milionů eur (2,6 miliardy Kč) z jejich prodeje použije na další rozvoj. V nabídce budou akcie z podílů miliardáře Piera Ferrariho a čínské skupiny Weichai, která drží téměř 87 procent. Ferretti na burze byla roku 2003, ale investor po odchodu firmu zadlužil a prodal Číňanům.

◼ SUPERMARKETY

Diskontu Aldi v Británii přibývají zákazníci

Německý diskontní řetězec Aldi plánuje do dvou let otevřít ve Velké Británii průměrně jeden obchod týdně. Na expanzi vyčlení jednu miliardu liber. Loni společnost na ostrovech získala přes 800 tisíc nových zákazníků. Většinou právě oni se podíleli na meziročním zvýšení tržeb o 11 procent. Aldi profituje zejména v širší aglomeraci Londýna, kde chce počet obchodů zvýšit ze 45 aspoň na 100.

◼ Z TWITTERU

Děje se od půlnoci. 50 tisíc dělníků. První stávka v GM po více než deseti letech. GM propustila desetitisíce pracovníků. Její CEO loni shrábl více než 20 milionů dolarů.

@RBReich

Autor knih o kapitalismu Robert Reich, profesor z Berkeley, komentuje stávku v automobilce General Motors organizovanou odborovým svazem United Auto Workers. V pondělí byly uzavřeny tři desítky výrobních závodů GM.

◼ KOVOVÝROBA

Koradu klesl zisk, výroba radiátorů stagnuje

Český výrobce radiátorů Korado s nadnárodní majetkovou účastí měl loni čistý zisk 6,4 milionu korun při tržbách 1,780 miliardy korun. V roce 2017 přitom tržby 1,949 miliardy korun vydaly zisk po zdanění 24,6 milionu. Pokles je dán propadem bytové výstavby a zdražením plechu evropskými výrobci. Dovážejí se levnější výrobky ze zemí mimo EU, na něž nebyla uvalena cla.

◼ MEXIKO

Soud zprostil viny 24 lidí v případu smrti studentů

Mexický soud o víkendu zprostil viny 24 lidí obviněných v případu zmizení a smrti 43 studentů ve městě Iguala ve státě Guerrero, jihozápadně od metropole Mexika. Zločin z roku 2014, do kterého byla kromě gangů zapletena policie a podle některých názorů i armáda, otřásl celým světem. Rozhodnutí soudu kritizovalo ministerstvo vnitra. Z celkem 142 lidí obviněných v případu bylo zproštěno viny už 74 osob. Odsouzen nebyl nikdo.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Ministři EU se zabývali lepší ochranou práva

Evropská unie by měla posílit ochranu vlády práva v členských zemích. Prohlásila to včera finská ministryně pro evropské záležitosti Tytti Tuppurainenová před začátkem jednání unijních ministrů, které se mělo zabývat i řízením proti Maďarsku kvůli omezování svobody médií či nezávislosti soudů. Finské předsednictví chce spojit dodržování pravidel právního státu s vyplácením peněz z unijního rozpočtu.

◼ EU/USA

Evropa odpoví na americká cla kvůli letadlům

Spojené státy pravděpodobně v brzké době uvalí nová cla na zboží z Evropské unie kvůli vleklému sporu ohledně subvencování výroby letadel. Uvedla to včera evropská komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová. EU podle ní v takovém případě odpoví novými cly na americké zboží. USA a Evropská unie se od roku 2004 u Světové obchodní organizace navzájem obviňují z nelegální podpory svých výrobců letadel Boeing a Airbus.

◼ BELGIE

Komise šetří daňové výhody pro firmy v Belgii

Evropská komise zahájila samostatná hloubková vyšetřování daňových výhod poskytnutých Belgií celkem 39 nadnárodním společnostem. Vyšetřování má zjistit, zda nešlo o nedovolenou státní pomoc. Mezi vyšetřovanými podniky jsou pivovar Anheuser-Busch InBev či dceřiné společnosti firem BASF, BP, British American Tobacco, Henkel, Bridge­stone a Atlas Copco.

"

Hulk vždycky unikl, jakkoli silně se zdálo, že je svázán − a to bude i případ této země. Odejdeme z EU 31. října.

Boris Johnson

Britský premiér přirovnal v rozhovoru s nedělníkem Mail on Sunday svou zemi k zelenému komiksovému hrdinovi.

◼ ŠPANĚLSKO

Soud je proti vydání Caravajala do USA

Španělský vrchní soud nedoporučil vydání bývalého šéfa venezuelské vojenské rozvědky Huga Carvajala do USA. Carvajal bude propuštěn z vazby, kde je od dubna. Konečné rozhodnutí při vydávání zadržených činí španělská vláda. Americké úřady Carvajala podezírají z drogových zločinů a z napomáhání levicovým povstalcům. Carvajal podpořil opozičního vůdce Juana Guaidóa v jeho boji proti vládě Nicoláse Madura.

◼ DÁLNÝ VÝCHOD

Rohingům v Barmě hrozí genocida, varuje OSN

Statisíce příslušníků menšinového etnika Rohingů, kteří zůstávají v Barmě, dál čelí systematickému pronásledování a žijí pod hrozbou genocidy. Podle agentury Reuters to uvedli vyšetřovatelé OSN, kteří rovněž zopakovali svou dřívější výzvu, že by před mezinárodní soud měli být postaveni generálové barmské armády.

◼ ŠALAMOUNOVY OSTROVY

Ostrovy přeruší vztahy s Tchaj-wanem

Vláda tichomořských Šalamounových ostrovů rozhodla, že země přeruší oficiální vztahy s Tchaj-wanem a naváže místo toho vazby s pevninskou Čínou. Počet států, které uznávají Tchaj-wan, se tak snížil na 16. Většina z nich je z Jižní Ameriky, Karibiku a Tichomoří. Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií. Česko rozvíjí vztahy s Tchaj-wanem pouze na nevládní úrovni.

◼ SÁZKOVÉ FIRMY

Sazka Group za pololetí vydělala přes 11 miliard

Sázková společnost Sazka Group ze skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka v prvním pololetí zvýšila čistý zisk meziročně zhruba čtyřikrát na 11,3 miliardy korun. Hlavním důvodem byl podle firmy prodej chorvatské firmy SuperSport. Přijaté sázky na trzích Sazky (v Česku, Rakousku, Itálii, Řecku a na Kypru) meziročně vzrostly o čtyři procenta na 67 miliard korun. Hrubé výhry stouply meziročně o šest procent na 23,5 miliardy.

◼ STROJÍRENSTVÍ

Papcel je v úpadku, rozhodl soud

Litovelský výrobce papírenských strojů Papcel je v úpadku. Rozhodl o tom ostravský krajský soud. Společnost Papcel na sebe v srpnu podala insolvenční návrh. Firma má 443 věřitelů a dluhy 418 milionů korun. Insolvenčním správcem Papcelu soud ustanovil pardubickou firmu 1. správcovská a konkurzní. Přezkumné jednání bylo nařízeno na 9. ledna, kdy bude také první schůze věřitelů.

◼ ENERGETIKA

Státní firmě ČEPS vzrostl zisk o 7,2 procenta

Provozovateli energetické přenosové soustavy ČEPS vzrostl v prvním pololetí letošního roku meziročně zisk před zdaněním o 7,2 procenta na 2,3 miliardy korun. Celkové výnosy státní firmy stouply o 14,9 procenta na 11,9 miliardy. ČEPS uvedl, že od začátku ledna do konce června přenesl celkem 32 760 gigawatthodin elektřiny, meziročně o 3,3 procenta více.

◼ BIOTECHNOLOGIE

PPF získala 19,2 procenta britské firmy Autolus

Skupina PPF získala 19,2 procenta akcií britské biotechnologické společnosti Autolus Therapeutics, která je v pokročilé fázi klinických studií přípravků protinádorové terapie založené na T-lymfocytech. Cena transakce uskutečněné přes burzu Nasdaq činila podle výpočtu ČTK zhruba dvě miliardy korun. Pro PPF jde po společnosti Sotio o druhou největší investici do oblasti biotechnologie.