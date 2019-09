Na českých silnicích v současnosti jezdí zhruba tři tisíce elektromobilů. Petr Knap, vedoucí oddělení pro automobilový sektor v poradenské společnosti EY, odhaduje, že v roce 2030 by jejich počet mohl narůst až na 200 tisíc. Nárůst vozů na elektrickou energii přinese také výrazně vyšší nároky na distribuci elektřiny, především do domácností a do míst, kde lidé pracují.

"Statistiky ze světa ukazují, že až 90 procent dobíjení se odehrává doma nebo v práci," říká Knap.