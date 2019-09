Británie učinila obrovský pokrok v jednáních s Evropskou unií o takzvané irské pojistce, která je hlavní překážkou v uzavření brexitové dohody. V rozhovoru pro nedělník Mail on Sunday to řekl britský premiér Boris Johnson. Zemi v něm přirovnal ke komiksovému hrdinovi Hulkovi. "Čím víc se naštve, tím silnějším se stává," řekl.

Britský parlament letos třikrát odmítl dohodu s EU, kterou vyjednala bývalá premiérka Mayová. V minulém týdnu zároveň schválil zákon, který prakticky vylučuje odchod z EU bez dohody. Johnson dlouhodobě tvrdí, že vyjednání dohody je prioritou jeho vlády, nebude se ale prý zdráhat ani vyvést svou zemi z unie na konci října bez dohody. Ministr pro brexit Stephen Barclay televizi Sky News řekl, že Británie činí v přípravě brexitové dohody pokroky, ale stále ji čeká hodně práce. Do termínu zbývá 46 dní.

Mayová po sobě zanechala dohodu s takzvanou irskou pojistkou. Je to opatření, jehož cílem je zabránit přísným kontrolám na hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem, které je součástí Spojeného království. "Vedeme právě velmi, velmi dobré rozhovory o tom, jak vyřešit problém s hranicí Severního Irska. Udělali jsme obrovský pokrok," prohlásil Johnson, jenž chce pojistku zrušit jako nedemokratickou. EU a Irsko to ale odmítají.

18 křesel už má antibrexitová britská Liberálně demokratická strana poté, co k ní šest poslanců přešlo v minulém týdnu.

Pokrok by mohla přinést dnešní Johnsonova schůzka s dosluhujícím předsedou Evropské komise ­Jeanem-Claudem Junckerem a hlavním unijním vyjednávačem pro brexit Michelem Barnierem. Předseda britské vlády řekl, že je před ní velmi sebevědomý. "Hulk vždycky unikl, jakkoli silně se zdálo, že je svázán, a to bude i případ této země," zdůraznil před odletem do Lucemburku. "Odejdeme 31. října." Barclay se schůzky rovněž zúčastní s dobrým pocitem. "V zákulisí se odvedl ohromný kus práce," pronesl.

Prosadit jakoukoli případnou dohodu v aktuálním parlamentu by ale mohlo být pro Johnsona velmi složité. Na počátku září vláda přišla v Dolní sněmovně o křehkou většinu, když se k opozičním liberálním demokratům přidal konzervativní poslanec Philip Lee. V sobotu proevropští liberálové získali další posilu v osobě Sama Gyimaha, bývalého člena vlády premiérky Mayové a Johnsonova konkurenta v nedávném boji o funkci lídra konzervativců. Do opozičního tábora přestoupil na protest proti brexitové politice současného kabinetu. V posledních dnech byl nezávislým poslancem. Konzervativci jej z klubu a de facto i ze strany vyloučili poté, co spolu s dalšími podpořil zákon proti brexitu bez dohody.

K liberálním demokratům, ­kteří usilují o setrvání v EU, přešlo už šest poslanců. Předsedkyně strany Jo Swinsonová v BBC zopakovala, že nepodpoří žádnou brexitovou dohodu. "Brexit, ať je ozdoben modrými nebo červenými růžičkami, je pro tuto zemi špatný," řekla.