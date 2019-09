Vzpomenete si na rumunské město Sibiu? Ano, to je to místo, kam se za rumunského předsednictví EU sjela politická špička celé Evropy a s ní i televizní kamery a novinářské štáby z celého kontinentu. O stopadesátitisícovém městu v srdci Rumunska do té doby asi slyšel málokdo, dnes je situace úplně jiná. Proč to připomínám? Je to jeden ze způsobů, jak by se mělo nakládat s předsednictvím Evropské unie. Takovou příležitost dostávají členské země dnes už jen jednou za patnáct let. Šest měsíců, kdy se nám v roce 2022 bude dostávat pozornosti více než kdy jindy, bychom měli umět využít.

Nejen politicky. Nejen k definování a prosazení vlastních cílů, formulování agendy, která je pro nás důležitá. Ale taky k tomu, abychom se představili Evropě i jinak než z pražských konferenčních sálů. Abychom vzali delegace politiků i štáby novinářů právě do našich českých Sibiu. Asi nikdo nebude zpochybňovat, že máme co nabídnout. Proto mě upřímně děsí záměr soustředit v rámci úspor většinu akcí právě do hlavního města. Tak se nechal slyšet premiér Andrej Babiš. Nechce prý za "drahou žvanírnu s chlebíčky", jak předsednictví označil, utrácet. A tak seškrtal plánovaný rozpočet téměř na třetinu toho, co jsme vynaložili při posledním předsednictví.

Nejde mi o chlebíčky. Jde mi o to, abychom jako civilizovaná země využili téhle příležitosti a připravili vše tak, aby to posloužilo k naší propagaci. Aby to byla show o Česku. Byly to Hospodářské noviny, kdo přinesl informaci, že je český rozpočet akce zdaleka nejnižší za poslední roky, víc na své předsednictví věnovala i Malta s necelým půl milionem obyvatel. Víc snad netřeba dodávat.

Do roku 2022 moc času nezbývá, vezměme prosím rozum do hrsti a začněme o této příležitosti uvažovat s rozvahou. Jinak půjde o promarněnou šanci třeba i pro řadu českých měst, jejich infrastrukturu, hotely a všechny ty, kteří zde zajišťují služby.

Související