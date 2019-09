Když se Věra Jourová před pěti lety přestěhovala do Bruselu, pronajala si patrový dům v krásné, klidné čtvrti. Už dávno v něm ale nebydlí. Přestěhovala se do obyčejného bytu v jednom z bruselských činžáků. Co taky dělat úplně sama ve velkém domě? Jourová je rozvedená, děti má dospělé. A při práci eurokomisařky není mnoho času na zábavu, která nesouvisí s prací. Česká zástupkyně v Evropské komisi totiž rozhodně nepatří k těm, kdo se jen vezou. "V průměru pracuji denně 12 hodin. Sobotu mívám volnou a v neděli ve tři odpoledne mě berou běsy a začínám číst a připravovat se na další pracovní týden," říká Jourová. Její práce v EK vyžaduje také časté cestování. Podle oficiálních statistik komise byla v uplynulých pěti letech pracovně osmkrát ve Spojených státech, dvakrát v Číně, v Japonsku, Argentině nebo v Chile. A taky 64krát letěla do Česka. Dala skoro 800 rozhovorů a pronesla na tři stovky projevů.