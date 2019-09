Když před jedenácti lety zavolala Věře Jourové její známá, asistentka miliardáře Andreje Babiše, bylo to pro ni překvapení. Jak Jourová popsala ve své životopisné knize Cesta z panoptika, Babiš jí tehdy nechal vzkázat, že jí drží palce. Ona tenkrát prý tušila jen to, že "jde o jednoho z nejbohatších lidí u nás, že má velikou firmu, ale to bylo asi tak všechno". Telefonát přišel krátce poté, co policie zrušila její známé stíhání kvůli podezření z korupce. Skutek, za který strávila víc než měsíc ve vazbě, se vůbec nestal. "Přišlo mi to tenkrát velmi džentlmenské," vzpomíná na zájem Babiše ve své knize Jourová.