Podnikatelé ze Severního Irska tlačí na britského premiéra Borise Johnsona, aby se s Evropskou unií domluvil na brexitu "po dobrém". Varují, že na případný odchod bez dohody, s nímž Johnson počítá, by irská část království tvrdě doplatila. "Znamenalo by to existenční hrozbu pro spoustu firem v Severním Irsku," řekl deníku Financial Times Stephen Kelly, šéf společnosti Manufacturing NI. Podobný vzkaz Johnsonovi na schůzce v jeho londýnském sídle předali zástupci stovky významných severoirských firem.