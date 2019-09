Až na dvojnásobek by se od poloviny příštího roku měly zvednout poplatky za soudní řízení. Ministerstvo spravedlnosti záměr vysvětluje tím, že od roku 2011, kdy se poplatky zvedaly naposledy, výrazně vzrostly mzdy, a nastavené taxy proto málo odrazují lidi od toho, aby řešili svůj spor u soudu. "Poplatek by měl být dostatečně vysoký, aby odradil účastníky od uplatňování bezdůvodných a spekulativních žalob," stojí v návrhu novely zákona, která by mohla současný výnos z poplatků 1,1 miliardy zvednout o 570 milionů.