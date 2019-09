O tom, zda Česká republika odvolá uznání Kosova samostatným státem, chce prezident Miloš Zeman jednat s českými ústavními činiteli. O tom, že takovou možnost podporuje, informoval prezident po setkání se srbským protějškem Aleksandarem Vučičem. Zároveň český prezident ke Kosovu dodal, že stát, v jehož čele jsou váleční zločinci, nepatří do společenství demokratických států. Vučić za tento postoj Zemanovi poděkoval.

Uznání Kosova odhlasovala vláda Mirka Topolánka (dříve ODS) v květnu před jedenácti lety. "Pamatuji si to, jako by to bylo včera. Návrh přinesl ministr zahraničí Karel Schwarzenberg (TOP 09)," řekl tehdejší místopředseda kabinetu Alexandr Vondra. Je přesvědčený, že Zeman ve skutečnosti vůbec nechce uznání Kosova vzít zpátky. "Prezident to nemyslí vážně, je to jen jeho provokování."

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) nevidí důvod k debatě o odvolání českého uznání Kosova samostatným státem. Rovněž i předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS) oznámil podle Twitteru Senátu, že "tato diskuse měla proběhnout ještě před uznáním Kosova". Předseda ČSSD Jan Hamáček uvedl pro HN, že stanovisko prezidenta je dlouhodobě známé. "Zahraniční politika je v kompetenci vlády, o uznání Kosova rozhodla vláda Mirka Topolánka, jakékoliv další kroky jsou tak opět v kompetenci vlády."

Zeman již v úterý bezprostředně po příletu do Bělehradu Vučičovi řekl, že má rád Srbsko a Srby, ale nemá rád Kosovo. Televizi Barrandov před odletem z Prahy řekl, že Kosovo nepovažuje za demokratický stát.

Kosovo, které vyhlásilo v únoru 2008 nezávislost na Srbsku, postupně uznalo 116 zemí. V současnosti tento počet klesl podle srbské diplomacie pod stovku. Srbsko totiž přesvědčuje země uznávající kosovskou nezávislost, aby od svého postoje ustoupily; dosud se mu to podle některých zdrojů podařilo u 15 států, podle jiných u 12 států. Jedná se zejména o menší latinskoamerické a africké země, například Burundi, Lesotho, Togo či Surinam. Cílem Bělehradu je, aby počet zemí uznávajících Kosovo klesl pod 97, tedy pod polovinu ze 193 členů Spojených národů.

Mezi státy, jež Kosovo uznaly, je většina členských zemí OSN i většina zemí Evropské unie, včetně Česka. Rozhodnutí českého kabinetu se tehdy nelíbilo prezidentu Václavu Klausovi. Kosovo neuznává kromě Srbska například Rusko, Čína a rovněž pět unijních zemí − Slovensko, Španělsko, Rumunsko, Řecko a Kypr.

Zeman se se svou delegací, ve které jsou ministři vnitra Jan Hamáček, obrany Lubomír Metnar, průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dopravy Vladimír Kremlík nebo poslanec Jaroslav Foldyna, setkal také se srbskou premiérkou Anou Brnabičovou a zúčastnil se podnikatelského fóra. Do Srbska ho doprovodila asi padesátičlenná podnikatelská delegace.