Svět financí to bere za hotovou věc. Evropská centrální banka dnes dál změkčí svou politiku, protože potřebuje, aby ceny v eurozóně rostly rychleji. A protože peníze jsou v eurozóně levné jako nikdy, vydá se ECB se sazbami je víc do záporu. Dál do světa za zrcadlem, kde platí jiné zákonitosti.

