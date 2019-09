Oblečený v lehce zašpiněném pracovním tričku a kraťasech se Lukasz Nowak od srdce zasměje. "Na začátku si lidé klepali na čelo, že tu chceme budovat rybníky. Brzo se ale ukázalo, že to má smysl," ukazuje jedním rozmachem ruky za stolem, kde připravuje balíky. Jeden z jeho zaměstnanců do nich chystá pro zákazníky pstruhy. Lukaszovi rodiče ve vesnici Źmiaca, která je součástí jihopolské obce Laskowa, měli malé horské hospodářství, které jim neznárodnili ani komunisté. "Kdo by chtěl tyhle ubohé kopce," přejíždí Nowak pohledem po okolí pod vrchem Jaworz, které je součástí beskydského předhoří táhnoucího se od Tater směrem na východ podél slovenských hranic k Ukrajině.