Byl zodpovědný za rozdělení československé federální měny, šéfoval České spořitelně a dlouhá léta působil i v bankovní radě České národní banky. Teď bude Pavel Kysilka dohlížet na České dráhy. Včera se stal novým členem jejich dozorčí rady a příští týden ve čtvrtek by měl být zvolen i do čela tohoto kontrolního orgánu. Na post předsedy dozorčí rady jej včera navrhl řídicí výbor Českých drah. V předsednické funkci nahradí Karla Pospíšila, který skončil kvůli své kandidatuře do představenstva společnosti.

Newsletter Odebírat Byznys podle HN Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější? Pro naše čtenáře připravujeme každý týden newsletter o byznysu a finančních trzích. Stačí zde zadat svůj email a každý pátek od nás dostanete souhrn událostí, které byste neměli minout. A přidáme osobní tipy čtyř osobností newsroomu Hospodářských novin. Píše Martin Jašminský, Luděk Vainert, Luboš Kreč a Petr Kain. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru