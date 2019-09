Premiér Andrej Babiš více než rok opakoval, že český kandidát by měl být místopředsedou nové Evropské komise. To se mu splnilo − Věra Jourová, členka hnutí ANO, bude místopředsedkyní pro hodnoty a transparentnost. "Je to pro Česko vyznamenání," reagoval Babiš. Kritici ale namítají, že titul místopředsedkyně je jen formální a s touto agendou bude mít Jourová v komisi jen malý vliv. Novou funkcí ji pověřila nastupující předsedkyně komise, německá politička Ursula von der Leyenová. V novém složení by pod jejím vedením měla od 1. listopadu nahradit současný tým, kterému předsedá Jean-Claude Juncker.