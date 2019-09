Historická centra největších tuzemských měst mají v souvislosti s bydlením většinou problémy. A to různého druhu. V Praze od života v centru města odrazuje příliš mnoho turistů. V historickém jádru město navíc nevlastní pozemky, na nichž by mohlo postavit dostupné nájemní byty. Ostrava se léta potýkala s opačným extrémem − liduprázdnými ulicemi a vyklizenými obchody. To se ale postupně mění. Otevírají se nové podniky a přibudou i byty. Výhodou severomoravské metropole je to, že v nejužším centru stavební pozemky vlastní.

