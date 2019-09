Při placení na internetu budou Češi muset důkladněji prokazovat, že je zadávají skutečně oni. Tuto sobotu se mění pravidla pro on­-line platby po celé EU. Nejvíce to ovlivní placení kartou, které na e­-shopech upřednostňuje zhruba 40 procent českých zákazníků. Standardní metoda ověření, při níž klient banky po zadání čísla karty přepíše do počítače jednorázový kód zaslaný skrze SMS, novým unijním pravidlům nevyhovuje. Nahradit by ji mělo ověření pomocí dvou různých prvků.

