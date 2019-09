Nepřijatelné kroky proti platným vzájemným dohodám, tak mimo jiné charakterizoval ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) jednostranně zrušené koncerty českých souborů v Číně. Politik, jenž vedl českou diplomacii v době, kdy obě země začaly vzájemné vztahy posilovat, se proti akcím druhé strany ohradil při jednání s velvyslancem Čang Ťien-minem.

Za českou stranu by se nyní podle předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) měl o záležitost postarat Zaorálkův stranický kolega a současný ministr zahraničí Tomáš Petříček. Sám premiér se angažovat nebude.

Čínské úřady odložily turné orchestru PKF − Prague Philharmonia a zrušily plánovaná vystoupení Pražákova kvarteta, Symfonického orchestru Českého rozhlasu a Guarneri Tria Prague. Stalo se tak po prohlášení pražského primátora Zdeňka Hřiba (piráti), že rada hlavního města chce z takzvané sesterské smlouvy odstranit bod, kterým Praha uznává jednotnou Čínu. Současné vedení radnice se rozhodlo v březnu opět vyvěšovat na budovu magistrátu tibetskou vlajku a Hřib odmítl čínský tlak, aby z novoročního setkání s diplomatickým sborem odešel zástupce Tchaj-wanu.

5 let měla platit dohoda o vztazích sesterských měst Prahy a Pekingu podepsaná v roce 2016 primátory Adrianou Krnáčovou a Wangem An-šunem.

Zaorálek včera řekl, že je připraven vrátit se k pozitivní spolupráci obou zemí v kultuře za podmínky, že obě strany k sobě budou přistupovat se vzájemným respektem a budou vnímat své odlišnosti: "Řekl jsem, že nechci poslouchat žádné řeči o spolupráci, pokud se na čínské straně nezmění činy. Tady jde o to, aby ta praxe okamžitě skončila, jinak si nedovedu představit spolupráci v kulturní oblasti."

Ministr prý začíná mít pocit, že se brzy v Číně nebudou smět hrát díla Antonína Dvořáka či Bedřicha Smetany jen kvůli tomu, že skladatelé dlouho pobývali v Praze. "Upozornil jsem pana velvyslance, že nese odpovědnost za podobu česko-čínských vztahů. Já jsem se snažil v nich udělat krok dopředu a rozvíjet je v řadě oblastí včetně kultury, ale v poslední době jsem zděšen. Praxe je v přímém rozporu s tím, co jsme dohodli," připomněl svou dřívější roli v dvoustranných jednáních.

Babiš po zasedání vlády řekl, že do případu nebude zasahovat. Nechce se scházet s čínským velvyslancem, jehož sám obvinil ze lži po loňské schůzce na téma varování před technologiemi a výrobky firem Huawei. "Pokud se (Zaorálkovi) povede něco vyjednat, tak to samozřejmě bude pozitivní," nechal volné ruce i novému členovi svého kabinetu. Jinak je to podle něj Petříčkova agenda, zatímco on si vzal na starost především vztahy s evropskými státy.

Ministr zahraničí se chce s čínským velvyslancem sejít v nejbližším možném termínu. "Česká vláda nemá možnost ovlivňovat kroky demokraticky volené samosprávy. Věřím, že tomu rozumí i čínská strana," napsal na Twitter.