Americká centrální banka Fed se v poslední době ocitla pod mimořádným tlakem. Prezident Donald Trump opakovaně vyzývá jejího šéfa Jeroma Powella ke snížení úrokové sazby. Žádá od něj, aby nedovolil další posilování dolaru. Veřejný tlak hlavy státu na vrchního představitele měnové politiky byl přitom donedávna tabu.

Do toho Trump zvyšuje sázky v obchodní válce s Čínou, která může americkou ekonomiku uvrhnout do recese, a na to Fed reagovat musí. Z jednoduchého důvodu, zákon ho zavazuje podporovat hospodářský růst. Aby toho nebylo málo, Evropská centrální banka drží úroky pod nulou, bude je zřejmě dále snižovat a tím vytvářet tlak na Fed, aby jednal stejně a nedovolil dolaru posilovat.

Finanční trhy vývoj předjímají a výnosy amerických dluhopisů se během léta dostaly na rekordní minima. Ani 30letý vládní dluhopis Spojených států už nenese více než dvě procenta ročně. Sázka trhu na nižší sazby má dobrý důvod − centrální banky za posledních deset let předvedly bezprecedentní ochotu držet nízko úroky a tisknout peníze, kdykoli k tomu byl sebemenší důvod. Podle Alana Greenspana, mnohaletého šéfa Fedu, je jen otázka času, kdy se záporné výnosy dluhopisů přenesou i do USA. V eurozóně už jsou nyní realitou.

Pokud tento vývoj nastane ve dvou největších měnových oblastech, český trh nemůže stát dlouho stranou. Ani v korunových investicích by pak nešlo o získání kladného výnosu, ale spíše o udržení hodnoty bohatství. Na atraktivitě by nabyla takzvaná tvrdá aktiva od nemovitostí až po zlato.

