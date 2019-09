Představení nového iPhonu bylo po jedno desetiletí událostí technologické sezony. S ikonickým produktem, který podobu chytrých telefonů fakticky určil a dlouho diktoval tempo inovací, se konkurence chtě nechtě musela srovnávat. Platí to ještě? Až v úterý večer Apple (pravděpodobně) ukáže iPhone 11, dostane se s ním do hlavních zpráv, ale těžko čekat, že by zákazníkům spadla brada. Natož že by se, jak bylo před několika lety zvykem, v den zahájení prodeje postavili do front, aby nový model měli mezi prvními. Uniklé zprávy nadšení z nového iPhonu nevyvolávají, dokonce už vycházejí články radící počkat si až na model 2020, který bude (konečně) umět využívat sítě 5G.

Úterní slavnostní premiéru Applu navíc trochu pokazila i zpráva organizace, která systematicky monitoruje podmínky v čínských továrnách, kde se iPhony vyrábí. Zjistila například, že v továrnách Foxconnu pracujících pro Apple je několikanásobně více sezonních pracovníků, než umožňují čínské zákony. Apple je kvůli problémům u svých dodavatelů, soustředěných zejména v Číně, pod palbou dlouhodobě. Jde třeba o dodržování maximální pracovní doby (neměla by překročit 60 hodin týdně) či o provize, které (proti pravidlům) někteří zaměstnanci za možnost pracovat zaplatili.

Applu je třeba přiznat, že proti excesům bojuje a pracovní podmínky se snaží hlídat. V tak obří dodavatelské síti, jako se vytvořila kolem iPhonů, však nejde pochybení či zneužití postavení nikdy vyloučit. Apple je a bude lákavý cíl, i když by málokdo dal ruku do ohně za to, že podobné či horší prohřešky by se nenašly v továrnách vyrábějících konkurenční modely.

Je tu ještě jeden faktor, proč by Apple měl být veleopatrný. Skupina lidí kupujících jeho výrobky se totiž poměrně výrazně prolíná s množinou těch, kdo nechtějí mít pocit viny z toho, v jakých podmínkách se jejich lesklé "hračky" vyrábějí. Za iPhony přece platí tolik, že to dává prostor pro férové chování. Na marži Applu se to přitom skoro nepozná.

