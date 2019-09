Za totality razili komunisté heslo "Se Sovětským svazem na věčné časy". Věčné časy trvaly naštěstí "pouze" jedenačtyřicet let. Po roce 1989 to pro změnu vypadalo, že budeme mít jako jediná středoevropské země na věčné časy nereformovanou komunistickou stranu. Nyní se ale zřejmě i tato "věčnost" chýlí ke konci. Poprvé po třiceti letech relevantní průzkum preferencí naznačil, že by se KSČM nemusela dostat do Poslanecké sněmovny. Už ani ty věčné časy nejsou, co bývaly.

