Dominik Hašek chce být prezidentem. Václav Klaus nevyloučil, že by mohl kandidovat na prezidenta. Václav Klaus mladší má podle sázkařů velkou šanci stát se příštím prezidentem. Ano, je to tady. Miloš Zeman ještě vesele řádí na Pražském hradě a už se hledá jeho nástupce. Je tři a půl roku čas, ale už se vypouštějí první balonky a s nimi přichází i klíčová otázka: kdo to nakonec bude?