Flotily autonomních aut tu budou za deset let

Arnošt Barna, generální ředitel, Kia Motors Czech

Arnošt Barna, generální ředitel, Kia Motors Czech Foto: Kia

Budoucnost firemních vozů bude i v následujících letech v mnohém podobná tomu, jak automobily a jejich správa vypadají dnes. V řadě věcí se však bude lišit. V českém kontextu dohlédneme na horizont přibližně deseti let. A to proto, že trendy a připravované inovace, které budou za několik let ovlivňovat trhy s vyšší ekonomickou silou, se do Česka dostanou s určitým zpožděním. Mimo jiné půjde o elektrifikaci, digitalizaci a autonomní řízení.

Firemní zákazníci mají dlouhodobě vyvinutý cit pro ekonomiku nákupu a provozu. Firmy, jejichž vozy se pohybují především ve velkých městech, přitom mohou jako první pocítit ekonomické výhody plug-in hybridních a čistě bateriových vozů. V městském provozu se zvyšuje rozdíl v provozních nákladech, který kompenzuje jejich dosud vyšší pořizovací cenu. K tomu se mohou přidat výhody jako bezplatné parkování či naopak restrikce v podobě nízkoemisních zón nebo zdanění spalovacích motorů. Ve městech zároveň odpadají obavy ohledně infrastruktury a nutnosti častého nabíjení. V městském provozu už dnes dosahuje dojezd například našich elektromobilů 615 kilometrů a v budoucnu se bude dále zvyšovat.

Zákazníci na západních trzích již dnes mohou ve vozech Kia využívat pokročilou telematiku, která jim umožní on-line zjistit polohu vozidla, stáhnout si aktuální dopravní informace či předpověď počasí nebo ověřit dostupnost parkování v reálném čase. Zatímco firmám s velkými flotilami se v budoucnu vyplatí investovat do systémů automatické správy vozového parku, menší firmy si vystačí s podporou, kterou jim poskytnou chytré systémy jednotlivých automobilek.

Vozy s autonomním řízením druhé úrovně jsou už dnes téměř normou. Od loňska jsou díky modelu Ceed dostupné i v kategorii kompaktních vozů. Za pět let bude k dispozici autonomní řízení čtvrté úrovně. Auta jím vybavená zvládnou jezdit bez zásahu řidiče téměř v každé situaci. Za deset let už nebude takový vůz žádnou raritou. V Česku předpokládáme reálné rozšíření vozů s autonomním řízením třetí úrovně, které přinášejí cestujícím především vyšší pohodlí a bezpečnost na delších cestách. Na pojízdnou kancelář na čtyřech kolech, o které se v současnosti často mluví, neboli plně autonomní vozidlo bez možnosti manuálního řízení si však počkáme určitě déle.

Firemní auta připojená, autonomní či sdílená

Tomáš Kadeřábek, konzultant, Arval CZ

Tomáš Kadeřábek, konzultant, Arval CZ Foto: Arval

Vozidla budoucnosti bývají označována písmeny CASE. Jde o zkratku anglických slov Connected, Autonomous, Shared and Electric, tedy vozidla připojená k internetu, autonomní, sdílená a jezdící na elektřinu. Nejde o technologii vzdálené budoucnosti. Některé prvky můžeme nalézt ve vozidlech již dnes, další se dříve či později objeví.

Již současné vozy připojené k internetu umožňují vzdálenou kontrolu skrze mobilní telefon, spuštění klimatizace či topení, kontrolu stavu dobití baterie u elektromobilů a plug-in hybridů nebo aktualizaci softwaru vozu on-line. Patří sem též čím dál více využívané telematické služby či systém tísňového volání eCall. V budoucnu dojde k většímu využití informací, které dnes z vozidla díky vysokému počtu senzorů plynou. Auta budou umět komunikovat i mezi sebou a vyhnou se místům s dopravní zácpou či snadněji najdou volné parkovací místo. To vše s sebou přináší i obavy a zejména otázku zajištění soukromí uživatelů a hlavně bezpečnosti softwaru vozidel proti napadení hackery.

Autonomní vozidla mohou zvýšit využití vozu a hlavně bezpečnost provozu odstraněním chybujícího lidského elementu. Některé jednodušší prvky automatizace jsou ve vozidlech dostupné již nyní, třeba adaptivní tempomat či aktivní parkovací asistent. Vyšší míra automatizace, kdy již cestující ve vozidle nemusí ani mít ruce na volantu, ani sledovat provoz okolo, si však vyžádá ještě řadu let vývoje a následné složité změny zákonů a pravidel silničního provozu.

Různé formy carsharingu již do firemních flotil pronikají. Přináší jednodušší rezervaci a zprovoznění auta díky aplikaci v telefonu. Tlak na efektivitu provozu firemních aut povede k omezení množství benefitních vozidel s nízkým ročním nájezdem a jejich nahrazení auty sdílenými.

Elektromobilita představuje největší výzvu v historii automobilismu. Lze diskutovat o rychlosti, jakou tento pohon nahradí spalovací motor, zda se prosadí vodík či jaký dopad na životní prostředí má celková výroba elektromobilu a elektřiny, avšak pro sdílená a autonomní vozidla jde o ideální pohon.

Správcům firemních autoparků i uživatelům přináší překotný rozvoj technologií mnoho nových možností, ale i výzev. Nechme se překvapit, co vše budoucnost v této oblasti přinese.

Firemní auto za deset let? Pravděpodobně bez řidiče

Štefan Porubčan, odborník na IT bezpečnost, Soitron

Štefan Porubčan, odborník na IT bezpečnost, Soitron Foto: Soitron

Pokud předpokládáte, že váš firemní vůz bude do deseti let létat, asi vás čeká zklamání. Co ale nemusí být až tak daleko, je autonomní vozidlo, které vám automaticky pošle zprávu o svém stavu, před cestou si samo natankuje za nejvýhodnější cenu, najde parkovací místo, a navíc vám přes aplikaci objedná kávu. Řidičům plechových dodávek bez klimatizace se to může zdát jako sci-fi, pro zaměstnavatele je to ale nevyhnutelný inovační krok.

Už v horizontu několika let bude běžnou součástí každé firmy internet věcí neboli IoT. Chytrá řešení se nemohou vyhnout ani vozovým parkům už proto, že automobilový průmysl je jedním z odvětví, které nejvíce inklinuje k implementaci IoT. U firemních flotil jde například o personalizované profily řidičů a jejich automatické rozpoznání na základě biometrických údajů − třeba hlasu. S profilem pak souvisí veškeré další aktivity od odemykání auta, jeho ovládání až po automatizaci knihy jízd, výpočet spotřeby a technologii prediktivní údržby. Mělo by dojít k maximálnímu propojení s chytrými telefony či tablety, skrze něž bude možné vybrané systémy vozidla ovládat.

V rámci budoucnosti firemních vozů vyvstává otázka, co se samotným řidičem. Pokud v dnešní době dochází k testování autonomních aut a kamionů v reálném provozu, pak výhledově není nemožné, aby z dálkové přepravy zmizela potřeba lidského řidiče. S tím ale souvisí i rozvoj dalších technologií jako 5G mobilní sítě, automatizace procesů a celkově propojení s dopravní infrastrukturou a zajisté i legislativy, bez kterých není možné autonomní dopravu dál rozvíjet.

Velkou výzvou pro vlastníky firemních vozů je obrovský nárůst dat, se kterým se v následujících letech budou muset vypořádat. S tím koreluje především bezpečnost citlivých dat, protože nemluvíme jen o autě, kterým si kolega dojede na schůzku či z práce domů, ale například i o vozech integrovaného záchranného systému. Máme zkušenost s implementací řešení pro ochranu dat pocházejících z vozů slovenské policie. Pokud by výhledově mělo dojít k propojení aut všech složek IZS, aby například automaticky vyhodnotily, jaký nejbližší či nejvhodnější vůz poslat k nehodě, museli bychom zajistit bezpečnost dat o vozech policie. Potenciální únik informací o jejich poloze představuje závažné riziko. Integrace tohoto typu dat bude tedy možná jen při zavedení přísných bezpečnostních opatření u všech zpracovatelů dat a pravděpodobně bude nutná i úprava legislativy.

Flotily ovlivní úspory a ekologické pohony

Romana Nýdrle, manažerka komunikace, Makro

Romana Nýdrle, manažerka komunikace, Makro Foto: Makro

V oblasti referentských vozů již nyní máme v pražském kampusu společnosti k dispozici dva elektromobily, které si může zaměstnanec jednoduše prostřednictvím aplikace zamluvit. Naši lidé je využívají hlavně na jednání v centru Prahy, kde je motivuje režim parkování pro elektromobily. Pravidelně se elektromobily využívají například na cesty do distribučního centra, které je ve vzdálenosti do 40 kilometrů od kampusu.

U manažerských vozů preferujeme vozy s nízkými emisemi CO 2 . Jde o globální přístup v rámci udržitelné politiky mateřské společnosti Metro. Reálné trendy v dohledné budoucnosti vidíme v posilování oblasti carsharingu, jehož popularita bude souviset s generační obměnou, a posilování elektromobility, která však úzce souvisí s cenovou dostupností a jednoduše dostupnou sítí nabíjecích stanic. Manažeři začínají také postupně měnit přístup k využívání veřejné dopravy, především vlaků na delší pracovní cesty, a to i do zahraničí. Souvisí to s rostoucím komfortem a spolehlivostí ve srovnání s dálniční sítí a zároveň rostoucím vědomím vlastní odpovědnosti za chování, které zvyšuje emise skleníkových plynů a jejich dopad na zjevné klimatické změny. Takové chování a přístup v rámci interní komunikace podporujeme a podporovat budeme.

U flotily užitkových vozů, které používáme pro dovoz zboží k zákazníkům, se rozhodujeme na základě ekonomiky provozu, výše emisí a výkonu chladicího agregátu. Zkoumáme využití ekologického zemního plynu. V tuto chvíli se zaměřujeme na vybudování CNG plniček v síti našich čerpacích stanic. V současnosti jsou dostupné na čtyřech prodejnách, před Vánoci přibude Ostrava. Cílem je provozovat CNG plničku na deseti stanicích, tedy všude tam, kde je to technicky proveditelné. Pečlivě sledujeme vývoj v segmentu užitkových vozů a budeme na něj reagovat. Opět platí, že trh rozhýbe dostupnost technologií a vhodná infrastruktura podpořená legislativou.

V oblasti logistiky z centrálního skladu do prodejen obecně poroste vliv technologií na efektivní distribuci zboží a plánování tras s cílem šetřit náklady a emise. Nově využíváme pět dlouhých nákladních souprav, kdy se za tahač připojí návěs a ještě přívěs. Uspoří se tak 30 procent paliva.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin.

