V roce 2015 americká vládní agentura pro životní prostředí EPA oznámila, že německá automobilka Volkswagen porušila nařízení o ochraně ovzduší. Na základě měření v běžném provozu, které již dříve prováděli například vědci z univerzity v Západní Virginii, se zjistilo, že řídicí jednotka motorů TDI je naprogramována tak, že rozpozná měření emisí v laboratoři a přizpůsobí tomu nastavení motoru tak, aby splnil limity exhalovaných jedovatých oxidů dusíku. Na běžné silnici byly přitom emise až 40krát vyšší.

Toto zjištění mělo dalekosáhlé důsledky. Ukázalo se, že podobné praktiky se používaly i v Evropě. Ve Volkswagenu se změnilo vedení, firma musela zaplatit pokuty, dodnes běží některé soudní spory. Volkswagen navíc nebyl jediný, postupně vyšlo najevo, že s emisemi u naftových motorů švindlovali i další. Takový koncern Daimler (spadá pod něj Mercedes-Benz) bude podle posledních zpráv německého magazínu Spiegel za podobné prohřešky platit přes miliardu eur (přes 25 miliard korun).

To vše logicky otřáslo důvěrou zákazníků v naftové motory. Zatímco v roce 2015 u nás podle statistik Svazu dovozců automobilů 43 procent nově registrovaných aut tankovalo naftu, vloni to bylo již jen třicet.

Automobilky se však také poučily. Na zpřísnění emisních testů, které nově vyžadují měření emisí škodlivin i v běžném provozu, zareagovaly nasazením takových opatření, která dnes z naftových motorů udělala pohon, jenž si čistotou výfukových plynů v ničem nezadá s benzinem. Ba naopak ho častokrát dokonce předčí. Auta v nezávislých testech nezřídka vykazují nižší emise, než jim předepisují normy.

Čistší než benzin

Ukazují to například výsledky zkoušek, které provádí německý autoklub ADAC. Kombinuje při něm testy v laboratoři i měření přímo na silnici se speciálním přenosným zařízením. Jako příklad si můžeme vzít Mercedes třídy C. V benzinové verzi C 200 vyprodukuje 35 miligramů oxidů dusíku na kilometr, což je lepší, než mu předepisuje norma (60 mg/km). Naftová C 220 d je na tom však ještě lépe. Na kilometr vypustí jen 13 miligramů jedovatých oxidů dusíku, a to navzdory tomu, že mu norma předepisuje limit o něco vyšší, osmdesátimiligramový.

To vše přitom stále s výrazně nižší spotřebou. Zatímco benzinový Mercedes má podle stejného testu spotřebu 6,9 litru na sto kilometrů, naftový si řekne jen o 5,2 litru.

Právě spotřeba je přitom jedním z klíčových parametrů, které určují celkové náklady na vlastnictví vozidla. Ve firmách proto s ohledem na nízké provozní náklady a bezproblémovou použitelnost (nejsou limitovány dojezdem ani infrastrukturou) dosud naftové motory převažují. "Ve flotilách, které spravujeme, je 80 procent dieselů, 18 procent benzinových aut a dvě procenta alternativních pohonů," komentuje současný stav firemních flotil produktový manažer společnosti Business Lease Jiří Kot.

V prodejích nových aut firmám nafta již podobným způsobem nedominuje, ale její podíl je stále výrazně vyšší než v případě celkových čísel. "Za poslední dva roky je trend našich prodejů s ohledem na jednotlivé typy agregátů následující: 51 procent připadá na zážehové pohonné jednotky, 46 procent ve prospěch vznětových jednotek, tři procenta připadají na vozy s pohonem na stlačený zemní plyn," popisuje rozložení flotilových prodejů českého zastoupení Škody Auto jeho mluvčí Vítězslav Pelc.

Podobný podíl benzinových a naftových motorů ve flotilových prodejích zaznamenává i Ford. "To především kvůli operativnímu leasingu, kde zůstatkové hodnoty benzinových variant jsou vyšší než u naftových. V kombinaci s nižší pořizovací cenou tak benzin vítězí díky nižší splátce," vysvětluje tiskový mluvčí Fordu Martin Linhart.

Statistiky se ale podle značky mohou výrazně lišit. U Peugeotu tvoří naftové osobní vozy ve flotilových prodejích přibližně dvě třetiny. "Aktuálně firmy nakupují hlavně naše SUV 3008 a 5008, rostou také prodeje modelu Peugeot 508 a 508 SW, tedy kategorie produktů, kde je dieselový motor stále velmi žádaný," myslí si ředitel B2B oddělení značky Jaromír Heřmanský. Mezi lehkými užitkovými vozy zaznamenává dovozce francouzských aut podíl nafty na úrovni 99 procent. Benzinových variant se prodává velice málo.

Podle Jiřího Kota z Business Lease je přechod firemních flotil k benzinům výrazným trendem. Globálně podle něj tvořily vloni polovinu objednávek. Vítězslav Pelc ze Škody ale namítá, že přechod z nafty k benzinu se nemusí vyplatit. "V minulosti bylo několik klientů, kteří upravili svoji firemní politiku a přešli z naftových agregátů na benzinové, po čase se ale opět vracejí k dieselům, a to zejména s ohledem na výši provozních nákladů," říká.

Podle Martina Linharta z Fordu diesely opouští především společnosti, které mají vlastní dobíjecí stanice a chtějí vsadit na elektromobily. "Jejich podíl není nikterak významný, ale roste," potvrzuje Jan Hurt, šéf Porsche Česká republika, firmy, která k nám dováží automobily značek VW, Audi a Seat. Příkladem je v tomto směru Moneta Money Bank, která od roku 2017 postupně nahrazuje naftové vozy elektromobily. V současnosti jich má 68, příští rok bude kupovat dalších třicet. "Napřesrok bude polovina naší firemní flotily jezdit na elektřinu, v roce 2024 bude elektrická celá," odhaluje plány firmy Jiří Huml, šéf sdílených služeb Monety Money Bank. Přechod na alternativní pohony probíhá podle Linharta především u nadnárodních klientů. Čeští firemní zákazníci jsou v tomto směru konzervativnější a nadále sází na naftu.

Dieselům vjezd zakázán?

Jejich rozhodnutí by mohla ovlivnit státní nebo lokální omezení. "V horizontu několika málo let očekávám, že restrikce vjezdu, případně jiná omezení budou zejména pro starší dieselové vozy přibývat i v českých městech," odhaduje kroky zatím opatrných samospráv Petr Knap, vedoucí partnera společnosti EY pro automobilový sektor v regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy a Střední Asie. Konkrétní plány ale zatím neexistují.

O plánu zavést mýtné za vjezd do centra města, které bude odpuštěno elektroautům, hovoří zatím jen Praha. Zástupci Brna nebo Ostravy si ve věci zavedení nízkoemisní zóny, která zakáže vjezd vozům se staršími naftovými motory, nechali zpracovat studie. Bez dostavby okruhu okolo města ji ale zavádět nechtějí. Toto omezení by se však netýkalo moderních naftových motorů.

V příštích několika letech to tedy diesel spočítané rozhodně nemá. Jen jich možná ve flotilách nebude tolik, jak jsme byli zvyklí. Nestane se jedinou volbou při výběru "služebáku". Taková Škoda očekává, že v roce 2025 budou elektrifikované modely (elektromobily, hybridy) tvořit čtvrtinu prodejů. "Klient se ale bude rozhodovat podle svých potřeb. Pokud pořizuje vozy pro městský nebo příměstský provoz, jsou pro něj ideální elektrifikované modely, na delších trasách bude stále ideální volbou diesel," myslí si Vítězslav Pelc ze Škody Auto.

Podobný vývoj očekává i Petr Knap z EY. "Dieselová auta pro osobní dopravu využívaná ke kratším cestám budou v řadě společností nahrazována jinými pohony, čím dál častěji alternativami, jako jsou elektrovozy, hybridy nebo případně plynové vozy. U aut absolvujících velké vzdálenosti bude pořád diesel hrát dominantní roli. Jeho vážným konkurentem zde může být vodíkový pohon (palivové články), ale reálně až v horizontu pěti let a více," předpokládá.

Podle Jiřího Kota pro diesel hovoří i to, že řada aut prodávaných do flotil jsou benefitní, jde tedy o nástroj, jímž si zaměstnavatelé navzájem přetahují lidi. Alternativní pohony v takovém případě vzbuzují u zaměstnanců nejistotu ohledně nabíjení elektromobilu, vjezdu do garáží s plynovým vozem i nedostatečné infrastruktury, ovšem s ohledem na to, že si zaměstnanci palivo pro soukromé cesty platí sami, vyžadují úspornější diesely. Alternativní pohony se v tomto případě mohou podle Kota prosadit spíše jako částečná náhrada referentských vozidel, která ve firmě střídají řidiče podle potřeby.

Najdou se tak i tací, kteří předpokládají, že podíl naftových aut na prodejích v nejbližších letech dokonce poroste. "U osobních vozů se podle mého názoru v prvních dvou letech, tedy 2020−2021, projeví spíše růst podílu dieselových motorů," předpokládá Jaromír Heřmanský z Peugeotu. Diesely to budou mít podle něj nahnuté až ve chvíli, kdy u nich celkové náklady na vlastnictví (splátky leasingu, palivo, servis) budou vyšší než u alternativních pohonných ústrojí.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin.

