Elektromobily zatím stále bojují s několika problémy. Jsou výrazně dražší než auta s konvenčními motory a mají pořád poměrně omezený dojezd − i když to se postupem času zlepšuje. Aktuálně vozy do zásuvky zvládají na jedno nabití přes 200 kilometrů a automobilky slibují, že brzy to bude skoro 500 (tedy za ideálních podmínek). Česko teprve čeká na instalaci velmi rychlých nabíječek, které by zvládly doplnit baterie vozu třeba za 20 minut. Automobilky tedy dělají vše pro to, aby firmy k nákupu elektrického vozu nalákaly už teď.

"Snažíme se firemní zákazníky propojit s dodavateli energií, aby pro ně vytvořili nabíjecí infrastrukturu na míru podle konkrétních potřeb. Navíc v případě větších dodávek vozů nabízíme jako benefit zdarma nabíječky od našich smluvních dodavatelů," říká fleet manažer českého zastoupení automobilky Nissan, která na tuzemském trhu prodává elektrický hatchback Nissan Leaf nebo dodávku e-NV200. Ta je jedním z mála užitkových aut do zásuvky, která si firmy v současnosti mohou pořídit. Nissan pro firemní klientelu nabízí zdarma instalaci nabíječky v ceně 15 tisíc eur. Stačí si koupit 20 elektrických dodávek.

Řada dalších prodejců nabízí spíš standardní výhody. Například Hyundai, které prodává model Kona Electric, má záruku osm let nebo 200 tisíc ujetých kilometrů na životnost baterie. Audi, jež před nedávnem poslalo na český trh SUV e-tron, pomůže s montáží garážové nabíječky, takzvaného wallboxu. Jde o systém značky Moon, který vyrábí salcburský holding Porsche.

"Pro fleetové klienty zajistíme komplexní návrh od studie přes projekt až po realizaci na klíč podle jejich potřeb. Další možností je osazení wallboxu na předem připravené místo s kabelem o dostatečném průřezu a příkonu, instalace, zapojení, aktivace a proškolení zákazníka. Ceny instalace se odvíjejí od konkrétní připravenosti a situace v místě instalace," vysvětluje mluvčí Audi Jiří Rozkošný. Wallbox zvládá nabíjet jeden nebo dva elektromobily výkonem 22 kW a jeho cena startuje na necelých 31 tisících korun bez daně.

Elektromobily pro zaměstnance i města

Nepřekvapí, že mezi největší provozovatele elektromobilů ve firemních flotilách patří elektrárenské společnosti. Český gigant ČEZ má ve fleetu přes 50 vozů do zásuvky. Většinu z nich ale půjčuje svým partnerským organizacím, a tak se s jeho elektroauty setkají i zaměstnanci obcí, měst nebo ministerstev. Společnost má navíc velmi pestrou flotilu, která zahrnuje vozy jako Volkswagen e-Golf, Nissan Leaf, Kia Soul nebo několik aut značky Hyundai. Auta, která nejsou půjčena partnerům, odvádí poměrně běžnou práci firemního vozu.

"Vozy využívané přímo zaměstnanci společností skupiny ČEZ nasazujeme k jízdám specialistů za služebními povinnostmi či k zásahům a opravám v terénu. Elektromobily takto využívají například specialisté vodních elektráren v lokalitách Dlouhé stráně, Štěchovice nebo Lipno," říká Martin Schreier, mluvčí ČEZ.

I když jsou elektrické vozy určeny z drtivé většiny pouze pro služební účely, jsou mezi zaměstnanci ČEZ oblíbené. "Elektromobily si mezi zaměstnanci postupně získaly popularitu. Zprvu pro jejich dobré jízdní vlastnosti na kratších trasách, postupem času a ruku v ruce s delšími dojezdy nových typů vozů a hustší sítí dobíjecích bodů i na delších úsecích," popisuje Schreier s tím, že kromě standardního školení zaměstnanců pro využívání služebního vozu je pro řidiče elektromobilů připraven krátký manuál seznamující je se specifiky elektrických aut.

Elektromobily ale z pohledu ČEZ mají i jiný smysl než obyčejné služební vozy. "Snažíme se přiblížit a zatraktivnit tento alternativní pohon i pro naše zaměstnance. Navíc díky testování elektromobilů se v jednotlivých společnostech skupiny ČEZ následně rozhodne o výměně současných aut na klasická paliva za vozy, u kterých je vzhledem k jejich nasazení výhodnější využívání alternativních pohonů," dodává mluvčí.

E.ON nasadil i skútry

Podobně jsou na tom u E.ON, tedy další elektrárenské společnosti. Ta aktuálně provozuje 17 aut do zásuvky. Jsou mezi nimi nejen Volkswagen e-Golf nebo Nissan e-NV200, ale i menší modely, jako jsou elektrický Smart EQ, Volkswagen e-up! nebo Renault Zoe. K dispozici mají i tři luxusní Tesly. První elektroauto si E.ON pořídil v roce 2010. Specialitou jeho vozového parku jsou pak elektrické skútry. Těch má firma téměř 50.

"Všechna vozidla s alternativním pohonem slouží ke služebním účelům. Elektroskútry a Tesly navíc i k propagaci elektromobility při různých událostech. Skútry využíváme také pro interní účely v oblastech, jako jsou například areály rozvoden, a v některých dalších lokalitách," říká mluvčí E.ON Martina Slavíková. Firma navíc 19 skútrů dlouhodobě zapůjčila různým institucím, třeba městské policii v Brně nebo Novém Jičíně, záchranné službě Jihomoravského kraje nebo brněnskému letišti. E.ON šel dokonce tak daleko, že Tesly půjčuje zákazníkům včetně řidiče, třeba na svatbu.

Slavíková se shoduje s mluvčím ČEZ Martinem Schreierem na tom, že jsou elektroauta u jejich zaměstnanců velmi oblíbená. Lidé, kteří mají auto pevně přiděleno, ho mohou používat i k soukromým účelům. "Dostávají školení při převzetí od výrobce. Zaměstnanci, kteří si elektromobil půjčují z naší interní půjčovny, jsou proškoleni při převzetí od odpovědného pracovníka. Zvláštní školení pak musí absolvovat zaměstnanci, kteří si půjčují elektromobily značky Tesla," popisuje postup před zapůjčením vozu mluvčí.

Elektroauto jako ideál pro sdílení

Také technologická společnost Siemens provozuje v Česku elektrická auta. Aktuálně jich má deset a využívá je v takzvaném poolovém režimu. To znamená, že auto není přiděleno konkrétnímu zaměstnanci, ale je k dispozici pro aktuální potřeby všem, kteří mají jeho využití schválené a potřebují ho k práci. ­Siemens má například Volkswagen e-Golf, Hyundai Kona Electric a Ioniq EV a také nejprodávanější elektromobil v Česku BMW i3.

"Hlavním cílem je, aby se zaměstnanci více seznámili s elektromobilitou, kterou budeme ve skupině Siemens do budoucna rozvíjet. A to nejen v Česku, ale i ve zbytku světa. Je to pro nás možnost, jak snížit naši uhlíkovou stopu, kterou vytváříme užíváním služebních automobilů. Přiblížil se totiž už rok 2020, kdy i my chceme mít celosvětově průměrnou výši CO 2 na jeden automobil 95 gramů na kilometr," vysvětluje Ivo Hykyš, specialista na elektromobilitu ve společnosti Siemens.

Z finančního hlediska ale podle něj zatím nákup elektrického auta výhodný není. "V současné době stále bohužel platí, že pořízení elektromobilu je vůči vozu konvenčnímu nevýhodné. Náklady na jeden kilometr ujetý elektromobilem jsou až sedmkrát nižší než u srovnatelného vozidla, náklady na pořízení nebo leasing jsou ale mnohem vyšší. Doba, kdy se elektromobily budou vyrábět ve větší produkci, s nižšími náklady a vyšším dojezdem, je ale za rohem a to vše se promítne do celkové ekonomiky vlastnění či užívání těchto aut," předvídá Hykyš s tím, že za posledních 18 měsíců ujely všechny v Česku přihlášené vozy Siemensu čtvrt milionu kilometrů bez emisí.

I v této firmě jsou elektrická auta velmi oblíbená. "Například e-Golf v pražském car ­poolu je nejoblíbenějším a nejvytíženějším automobilem vůbec. I vůči konvenčním vozům. Zaměstnanci mají rádi především akceleraci a charakter elektromotoru. A vzhledem k tomu, že všechna naše elektrická auta mají dojezd přes 200 kilometrů a stále se rozšiřuje síť rychlodobíjecích stanic, mezi zaměstnanci již nepanuje obava z toho, zda dojedou do žádaného cíle," dodává Hykyš.

Elektromobily pro Siemens představují možnost, jak snížit firemní uhlíkovou stopu. Volkswagen e-Golf v pražském car poolu je nejoblíbenějším a nejvytíženějším automobilem vůbec. Foto: Siemens

Dobré zkušenosti a snadná údržba

Siemens má podle Hykyše velmi dobré zkušenosti s používáním elektromobilů už osm let. "Už víme, co od nich ekonomicky čekat, jak připravit zaměstnance na jejich užívání či jak vyřešit nabíjení − na našich pobočkách i u zaměstnanců doma," tvrdí specialista. Za poslední rok se navíc firemní flotila rozrostla i o plug-in hybridní automobily. Příští rok by měly do fleetu přibýt další desítky elektrických aut. "A i my se rozhlížíme po trhu a hledáme ten nejvíce ekonomicky a uživatelsky padnoucí elektromobil do naší flotily," dodává Hykyš.

U firmy E.ON si zaměstnanci používající elektromobily prošli úsměvnými začátky. "Zkušenosti s elektromobily máme veskrze pozitivní. Na úplném začátku jsme sice museli řešit komplikace s omezeným dojezdem a neznalostí míst k dobíjení. To třeba kolegové zůstali s vybitým elektromobilem uprostřed cesty, ale to už dnes nehrozí. Zaměstnanci mají o elektromobilech větší povědomí, a navíc lze přes naši službu E.ON Drive při delších cestách plánovat nabíjení. Také se za poslední dobu výrazně rozšířila síť dobíječek," popisuje mluvčí E.ON Martina Slavíková. Používání elektromobilů je dnes přirozenou součástí "zelených" aktivit firmy.

K pořízení vozidel s alternativním pohonem E.ON vedl i zájem o inovace a trendy v této oblasti. A i když jsou pořizovací ceny vysoké, auta lákají nízkými náklady na provoz. Sám E.ON totiž provozuje v Česku 41 dobíjecích stanic včetně těch ve Vystrkově u Humpolce, kde lze připojit auta se všemi běžnými dobíjecími standardy. Na místě jsou i rychlé nabíječky Supercharger pro vozy Tesla.

Na nízké provozní náklady lákají i samy automobilky. Například Audi nabízí pro svůj model e-tron kompletní servisní balíček. Zákazník tak po pořízení vozu pět let nebo do 120 tisíc ujetých kilometrů neplatí vůbec nic. "Vzhledem k minimálnímu opotřebení brzd díky rekuperaci energie se dá předpokládat, že při běžném užívání budou náklady představovat pouze výměnu ojetých pneumatik, případně zimní pneumatiky," vyzdvihuje Jiří Rozkošný z Audi.

Podle Jana Pohorského, mluvčího Hyundai, jsou servisní náklady na provoz elektromobilů výrazně nižší než u vozů poháněných spalovacími motory. "Orientačně jde zhruba o čtvrtinové náklady," vypočítává Pohorský. A levno je i u Nissanu. "Pravidelné prohlídky jsou každý rok nebo po 20 tisících ujetých kilometrech. Jedna vyjde přibližně na dva tisíce korun," říká Milan Horna, zástupce japonské automobilky.

Při velkém nájezdu a dlouhodobém používání se tak kompletní náklady na elektrické auto mohou přece jen začít blížit vozu s běžným spalovacím motorem. Jak se ale všechny oslovené společnosti, které elektrická vozidla provozují, shodují, hlavním cílem je motivace, snižování emisí a osvěta. A i to má hodnotu, kterou mnohdy nelze přepočítávat na peníze.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin.

