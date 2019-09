Vrcholoví manažeři E.ON si budou muset zvyknout na nová auta. Svá stávající s naftovým motorem teď povinně vymění za plug-in hybridy, které jezdí po městě čistě na elektřinu a pouze na dálnicích na delší vzdálenosti přepnou na benzinový pohon. Stejně tak obchodní zástupci této energetické společnosti jezdí na zemní plyn a vůbec celý vrcholový management musí mít auta na alternativní pohon.

"Čistá mobilita je filozofie, kterou se snažíme razit, a první, co musíme udělat, je začít u sebe. Samozřejmě dalším důvodem přechodu na elektromobily a hybridy jsou výrazně nižší provozní náklady," říká Martin Klíma, který v E.ON vede oddělení Mobility Services. Pět nových plug-in hybridů společnost nakoupí ještě do konce tohoto roku.

Plug-in hybridy na rozdíl od klasických hybridů zvládnou popojíždění do práce či z práce zcela bez spalovacího motoru. Mají v sobě velkokapacitní baterii, díky které mohou čistě na elektřinu ujet několik desítek kilometrů. Zaměstnanec si při příjezdu do práce nechá auto v garáži nabít a domů jede zase s plnou baterií. Teprve v momentě, kdy potřebuje ujet delší trasu, přepíná na klasický pohon.

Kromě hybridů i CNG či elektroskútry

E.ON začal používat auta na alternativní pohon už v roce 2001 a v současnosti má jednu z největších firemních flotil aut na CNG v zemi. Celkem jeho vozový park čítá 134 aut na stlačený zemní plyn a většina z nich jsou Škody Octavie. Představenstvo firmy jezdí plug-in hybridy, firma jich má aktuálně k dispozici deset. K tomu disponuje sedmnácti elektromobily a třemi Teslami, které je možné potkat třeba na silnicích u Brna či u Českých Budějovic.

"Máme ještě flotilu asi čtyřiceti elektro­skútrů, které jsme začali využívat v roce 2010. Zpočátku to byla kampaň, marketingová záležitost. Ale zaměstnancům se to zalíbilo a používají je hlavně kolegové z našeho distribučního oddělení, když potřebují dojet někam na kratší vzdálenost," popisuje Klíma.

První nabíječka s výkonem 175 kW

Kromě rozvíjení vlastní čisté mobility se E.ON, stejně jako ostatní velké energetické společnosti, snaží v Česku vystavět a zahustit síť dobíjecích a plnicích stanic tak, aby řidiči dojeli pokud možno po celé republice bez jediné kapky benzinu či nafty. Dosud E.ON vystavěl a spravuje síť 26 CNG plniček a 42 veřejných elektrodobíječek. Do konce roku chce vystavět dalších 16.

Na sklonku srpna společnost otevřela první ultrarychlou dobíječku v Česku. Je součástí dobíjecí stanice u Humpolce na dálnici D1. Dobíječka má výkon 175 kW a elektromobil nabije z nuly na 80 procent za rekordních deset minut. Její výkon ale prozatím většina elektro­aut nezvládá, dobíjet vysokou rychlostí na ní mohou zatím jen Tesly Model 3 a jeden model Audi. "Ostatní automobily ji mohou používat s menším výkonem jako běžnou rychlodobíječku. Věříme ale, že jak se bude vývoj elektromobilů posouvat, přijde více modelů, které tuto nabíječku již využijí v plném výkonu. Je to tak trochu krok do budoucna," dodává Klíma s tím, že do konce roku E.ON zprovozní ještě jednu ultrarychlou dobíječku, tentokrát na Rozvadově.

Na konci srpna otevřel E.ON první ultrarychlou dobíječku v Česku – na dálnici D1. Foto: E.ON

Firemní dobíječka vyjde na 50 tisíc

Firmy s větší flotilou elektroaut či hybridů ale mohou využít neveřejné dobíječky, které si instalují například v garážích svých sídel. Nabíječka od E.ON přijde i s instalací zhruba na padesát tisíc korun. Bude napojena na dohledový systém E.ON Drive, kdy ji 24 hodin denně sedm dní v týdnu bude hlídat monitorovací středisko. Jeho zaměstnanci stanici sledují on-line a vidí například, jestli je v pořádku a jestli ji právě někdo používá. Systém nabízí firmám i přehledné statistiky o dobíjení jednotlivých vozů z flotily.

V Česku je koupě elektromobilů dotovaná státem. Ale pouze pokud si jej koupí firma, nikoliv jednotlivec. I proto naprostá většina klientů přijíždí na dobíječky s firemními elektroauty. Výše dotace je individuální a odvíjí se od rozdílu ceny běžného auta a auta na elektrický pohon. Konkrétní částka se pak vypočítává podle specifického vzorce. "Dotace je velkým motivátorem, proč firmy elektromobily kupují. Tím druhým, neméně důležitým, je samozřejmě výrazná úspora nákladů na pohon a údržbu," usmívá se Klíma.

Elektromobilů v Česku přibývá

Zatímco s běžným osobním autem zaplatí řidič za benzin zhruba dvě koruny za kilometr, elektropohon přijde na 40 haléřů a pohon na CNG bude stát korunu a deset haléřů. Nevýhodou elektromobilů je vyšší pořizovací cena vozu. Například VW e-Golf stojí lehce přes milion korun, tedy jednou tolik co jeho benzinová varianta. Již nyní ale VW oznámil, že uvede na trh verzi elektromobilu cenově srovnatelnou s běžnými auty.

Elektromobilů v Česku stále přibývá a počet nově registrovaných čistě elektrických aut každým rokem výrazně stoupá − loni oproti předloňsku o 82 procent. Češi si nově zaregistrovali 703 těchto vozů. Přesto ale celkově na českých silnicích jezdí čistě na elektřinu pouhých 2600 aut.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin.

Související