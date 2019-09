Obchodní válka mezi Čínou a Spojenými státy a slabá poptávka ve světě si vybírají daň. Vývoz z Číny v srpnu překvapivě klesl, a to o jedno procento na 214,8 miliardy dolarů (zhruba pět bilionů korun). Analytici podle průzkumu agentury Reuters přitom naopak očekávali, že vývoz poroste, a to o dvě procenta. Podle expertů to může ohrozit i české průmyslníky.