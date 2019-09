Expanze, jakou během deseti let rozjel Daniel Křetínský, nemá v tak tradičním oboru, jako je energetika, předobraz. Prakticky z ničeho vznikla skupina, která dnes po Evropě vyrábí více elektřiny než ČEZ. A elektřinou to nekončí, síla Křetínského EPH pramení ze stabilních příjmů z plynu a výroby tepla. K tomu přidejme sázku na německé uhlí.

Ještě pozoruhodnější než samotný růst EPH je fakt, že Křetínský dokázal holding, který od začátku řídil, ovládnout i majetkově. Významný podíl v infrastrukturní části sice musel prodat, ale skupinu jako celek ovládá stejně suverénně jako jeho "skorotchán" Petr Kellner PPF. Křetínský dnes vlastní 94 procent EPH, a to i jeho původní pětinový podíl při vzniku skupiny vzbuzoval otázky, jak se mladý právník k takovému majetku dostal. Navíc mezitím nakoupil i podíly v maloobchodních firmách, ovládl četná média (přičemž nákup majitele Blesku rozhodně nebyl levný) a o převzetí dalších včetně prestižních se snaží. K tomu ještě průběžně topí stamiliony v chronicky neúspěšném (vzhledem k předchozí historii) fotbalovém klubu, i když oficiálně v něm má jen desetiprocentní podíl.

Vybudování impéria v oboru, v němž má dlouhodobě silné slovo stát, by nešlo bez dobrých vztahů s politiky. S těmi z našich končin to Křetínský umí. Speciální vztah s hegemonem slovenské politiky Robertem Ficem při jednání ovládnutí Slovenského plynárenského priemyslu jistě neškodil, bývalého českého premiéra (a neúspěšného kandidáta na prezidenta) Mirka Topolánka dodnes přímo zaměstnává. V západní Evropě ale podobný model fungovat nemusí. Křetínský jistě ví, proč v debatě se zaměstnanci velkých novin, do nichž investoval, zatajil jednání s francouzskými politiky, kteří měli slovo při rozhodování o navýšení kapitálu v energetickém koncernu EdF. Lež ale vyšla najevo a pozici Křetínského poškodila. Ve vyspělých zemích jsou vztahy veřejných činitelů s byznysmeny, zvláště pokud dělají obchody se státem, přece jen sledovány kritičtějším okem.

