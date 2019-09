Málokterý ministr zahraničí má v životopise napsáno, že v minulosti způsobil diplomatický konflikt s klíčovým spojencem své země. Luigi Di Maio, nový italský ministr zahraničí, mezi takové politiky patří. Poté co letos ještě jako místopředseda minulé vlády veřejně podpořil pouliční protesty ve Francii organizované takzvaným hnutím žlutých vest, Paříž to označila za nepřípustné vměšování do svých vnitřních záležitostí a stáhla velvyslance z Říma. Lídr protestního Hnutí pěti hvězd teď patrně bude jako nový šéf italské diplomacie vztahy s Francií urovnávat. V Itálii se chystá nastoupit nová vláda, v níž vedle třiatřicetiletého Di Maia zasednou i známí matadoři.