Pokud někam jdete a cestou zapomenete kam, bývá osvědčeným řešením osvěžit paměť návratem do výchozího bodu. Evidentně se o to pokouší i chřadnoucí TOP 09, když do listopadové volby nového vedení strany míří dvojice předsednických kandidátů Tomáš Czernin a Markéta Pekarová Adamová. Neboli důvěryhodná modrá krev a znalkyně politického provozu, což je na pohled téměř stejná konstelace, jakou roku 2009 při vzniku strany představovali Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek.