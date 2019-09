O víkendu půjdou k volebním urnám lidé ve třinácti regionech, aby si zvolili své zastupitele v regionálních parlamentech. Výsledky vládnoucí strany Jednotné Rusko rozhodnou, zda Kreml nenechá změnit volební zákon před parlamentními volbami v roce 2021. Tvrdí to zdroje agentury Bloomberg a moskevského listu RBK. Pokud by Jednotné Rusko v průměru získalo méně než čtyřicet procent hlasů, reforma by byla více než pravděpodobná.