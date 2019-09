Na stěně prostějovské kanceláře Miroslava Černoška visí fotografie, na kterých je společně s hokejistou Jaromírem Jágrem nebo se švýcarskou tenisovou legendou Rogerem Federerem. Na "zdi slávy" nechybí ani snímky dvou nejúspěšnějších českých tenistů poslední dekády, Petry Kvitové a Tomáše Berdycha. Oba mezi světovou elitu pomohl dostat právě Černošek. Pravděpodobně nejvlivnější muž českého tenisu by ještě rád vychoval alespoň jednoho hráče, který by se svými úspěchy těmto hvězdám částečně přiblížil. Na výchovu talentů bude mít teď víc času. Z Prahy se stahuje na domácí půdu do Prostějova, kde má pod palcem TK Agrofert Prostějov, nejúspěšnější český tenisový oddíl posledních let.

"Vyhodnotil jsem si, že v 71 letech už nemám čas rozptylovat pozornost na příliš mnoho subjektů," říká Černošek, který stojí také v čele firem Česká sportovní a TK Plus. Agentury se kromě sportovních hvězd, jako jsou hokejista Jakub Voráček, tenistka Petra Kvitová nebo judista Lukáš Krpálek, starají také o organizaci akcí typu Fed Cup či atletická Zlatá tretra.

Černošek proto vsadil na tenisové talenty − sestry Lindu a Brendu Fruhvirtovy a dva mladíky Jiřího Lehečku a Dalibora Svrčinu. Tři z nich se aktuálně dostali mezi nejlepších 64 hráčů v New Yorku na juniorském grandslamu US Open. Spolupráci se čtveřicí mladých tenistů bere jako svoji poslední šanci dostat alespoň některého z nich do první stovky světového žebříčku ATP. Nadějným hráčům pomáhá především se sháněním peněz − tedy tím, co mu jde nejlépe.