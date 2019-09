Po pěti letech, v nichž Česko sužovala období extrémního sucha, se chystá ústavní ukotvení ochrany vody. Představitelé vlády spolu s vědci a politiky napříč spektrem ve včerejší druhé debatě u kulatého stolu probrali možnosti, jak to udělat. Experti z Právnické fakulty Univerzity Karlovy nedoporučují změnu nejvyššího právního předpisu. Podle jejich analýzy pro ministerstvo zemědělství se jako nejlepší varianta jeví vytvoření zvláštního ústavního zákona. Ústava je příliš stručná a ochrana vody by se v ní nemohla rozpracovat do detailů.