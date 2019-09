◼ Výstava

J&T Banka Art Index Pop-up

Dům U Zlatého hroznu, Praha, do 11. září

Finalistka Ceny Jindřicha Chalupeckého Pavla Sceranková, jeden z nejaktivnějších českých umělců Krištof Kintera nebo malíř Vladimír Houdek se zúčastní přehlídky J&T Banka Art Index Pop-up. Menší obdoba uměleckého veletrhu vychází z žebříčku určeného sběratelům a investorům, který hodnotí nejvystavovanější žijící české autory. Díla, která jsou od pátku vystavena v domě U Zlatého hroznu v pražské Karmelitské ulici, lze zakoupit.

◼ Televize

The Spy

Netflix, od pátku

Herec Sacha Baron Cohen, který na sebe naposledy upozornil mystifikační satirou Who Is America?, ztvárnil hlavní roli v novém špionážním seriálu The Spy. Všech šest epizod, jež natočil Izraelec Gideon Raff, tento pátek zveřejní videotéka Netflix. Seriál je inspirován osudy předního špiona izraelské tajné služby Mosad, který působil v Sýrii.

◼ Divadlo

K.Š.E.F.T.

Činoherní klub, Praha, 7. září

Sezonu pražského Činoherního klubu v sobotu zahájí novinka režiséra Ondřeje Sokola od britské dramatičky a scenáristky Sarah Pageové. V představení o tématech jako sex, mentální poruchy, prostituce či láska účinkují Lucie Žáčková, Martin Finger, Václav Šanda a Sandra Černodrinská. Na pondělní reprízu ještě zbývají vstupenky.

◼ Taneční hudba

DJ Carl Cox

6. a 7. září, SaSaZu, Praha

Dva večery po sobě v pražském klubu SaSaZu vystoupí sedmapadesátiletý Carl Cox, který patří k nejznámějším světovým dýdžejům. Obě akce, jejichž hosty budou Angličan Eric Powell nebo česká DJ Lucca, už jsou vyprodané.

◼ Výstava

Meda Mládková 100

Museum Kampa, Praha, 8. září

Tuto neděli se 100 let dožívá sběratelka umění a zakladatelka pražského Musea Kampa Meda Mládková. Celý den bude zdarma vstup na výstavu o jejím životě nazvanou Meda − Ambasadorka umění, stejně jako do stálých expozic. Na nádvoří Musea Kampa zahraje živá hudba. Rodinný program a vstup do expozice zdarma je připraven též v nedaleké Werichově vile.

◼ Klasická hudba

Zahájení Dvořákovy Prahy

Rudolfinum, Praha, 8. září

Poslední vstupenky zbývají na nedělní večer, kterým začne druhý největší český festival klasické hudby Dvořákova Praha, sponzorovaný firmou KKCG podnikatele Karla Komárka. Na koncertě, jejž bude živě přenášet ČT art, vystoupí Národní symfonický orchestr italského rozhlasu a televize pod taktovkou slavného Christopha Eschenbacha. Sólistou Dvořákova violoncellového koncertu bude mladý Rakušan perského původu Kian Soltani.

◼ Fotografie

Jan Šibík 1989

Staroměstská radnice, Praha, do 14. 11.

Události předcházející sametové revoluci v Československu roku 1989, dokumentaci pádu Berlínské zdi i revoluci v Rumunsku ukazuje výstava fotografií Jana Šibíka na pražské Staroměstské radnici. Zahrnuje i fotografie z Palachova týdne roku 1988, kdy policie proti tisícům protestujících použila vodní děla.

