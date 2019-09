Sobotním slavnostním předáním cen a projekcí thrilleru ze světa výtvarného umění The Burnt Orange Heresy, ve kterém účinkuje zpěvák Mick Jagger z The Rolling Stones, vyvrcholí 76. ročník filmového festivalu v Benátkách. Tradičně se odehrává na Lidu, samostatném sousedním ostrově, který nejenže dýchá klidnější atmosférou než turistické Benátky, ale také je příjemnější než hektická a přelidněná květnová akce v Cannes. "Benátský festival je výjimečný relaxovanou, až prázdninovou atmosférou, kterou posledních pár let kombinuje s premiérami 'velkých filmů', tedy novinek slavných a oblíbených režisérů," chválí kritička Iva Přivřelová.