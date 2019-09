Daleko odtud se snesl mezi střechy vrtulník, chvilku se vznášel jako moucha masařka a obloukem zase odletěl. Byla to policejní hlídka, co strká lidem nos do oken." Tahle scéna z románu George Orwella 1984 se považovala i v době komunistického režimu za přehnanou. Do bytů lidem takhle nenakukovala ani StB, šmírování mělo přece jen své limity. Tím méně bylo představitelné, že by se něco takového mohlo odehrát dnes. Ouha. Před pár dny jsme si mohli přečíst policejní svodku, v níž se policie chlubí, že drony hlídkující nad Brdy odhalily dva páry tábořící pod stanem. "Romantiku ve hvozdech přírody ukončil příjezd policejní hlídky," pochlubila se policejní mluvčí. Zjevně ji ani nenapadlo, že je něco špatně. Hodně špatně. Proč by vám dron nakonec nemohl vlézt do bytu a mrknout se, jestli neděláte nějaké nepravosti, když policisté už nemají zábrany lézt přes termokameru lidem do stanu?

