S rozhodnutím o dalším vývoji kauzy Čapí hnízdo se to má jako s nepovedeným odpálením rachejtle. Ostře sledovaná událost skončila v pondělí podivným pšouknutím, po němž všichni marně čekali pokračování, a teď se v terénu opatrně zkoumá, co se vlastně stalo. Proč Městské státní zastupitelství v Praze potvrdilo kusou informaci uniklou do médií, že dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch ohledně obžaloby Andreje Babiše a dalších trestně stíhaných navrhl případ zastavit, když teď jeho nadřízený, pražský šéfžalobce Martin Erazím, teprve zjišťuje důvodnost tohoto návrhu, a definitivní výsledek kauzy tedy zatím nelze odhadovat.

