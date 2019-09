Bylo by hezké napsat, jak si Boris Johnson při svém prvním hlasování v parlamentu coby britský premiér naběhl na vidle, kdyby si při tomto pokusu o politické harakiri s sebou nevzal nejen celou Velkou Británii, ale také Evropskou unii jako rukojmí. Ano, je to pěkný zápis do historických tabulek, naposledy své první premiérské hlasování v britském parlamentu prohrál William Pitt mladší v roce 1793. Ale proces odchodu Velké Británie nyní nabral naprosto nepředvídatelné otáčky.

Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru