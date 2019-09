Opoziční TOP 09 bude v listopadu volit nového předsedu. Důležité slovo ve straně stále mají její hlavní zakladatelé, Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek. Oba by v čele strany rádi viděli senátora Tomáše Czernina. Podle Kalouska, který se netají výhradami vůči současnému šéfovi TOP 09 Jiřímu Pospíšilovi, by nástup Czernina dal straně nový impulz. V rozhovoru s HN však zároveň zdůrazňuje, že ve volbě předsedy nejde o nesmiřitelný souboj a Czernin by měl i v případě neúspěchu vytvořit pevný tandem s protikandidátkou Markétou Pekarovou Adamovou.