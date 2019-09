Strážci ruské státní kasy si mohou spokojeně mnout ruce. Stav účtů tamních státních institucí se v loňském roce zvýšil o 56 miliard dolarů, což je největší nárůst od roku 2012, kdy ruský statistický úřad začal tyto údaje publikovat. Přebytek ruského státního rozpočtu dosáhl 2,7 procenta HDP, tedy čísla, které Kremlu může závidět většina světových ekonomik. Přesto vládní ekonomové, ale i sám prezident Vladimir Putin bijí na poplach. Ruská ekonomika totiž v posledních letech roste doslova mikroskopicky. Co hůř, příjmy obyvatel klesají. To může narušit společenskou smlouvu mezi Kremlem a společností, kdy Rusové souhlasili, že nebudou mluvit do politiky výměnou za růst blahobytu.