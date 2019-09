Být ohleduplný k lidem i k životnímu prostředí je čím dál víc "v kurzu". A tento trend stále silněji rezonuje v českém byznysu jak mezi firmami, tak mezi jejich zákazníky. Už neplatí, že Češi jdou jen po slevách a nízké ceně, velká část z nich už se zajímá o to, kdo a za jakých podmínek vyrobil zboží, za které má platit.

Podle prosincového průzkumu společnosti Ipsos se 69 procent Čechů zajímá o to, jaká firma vyrábí produkty, které nakupují. A pro více než polovinu, celkem 52 procent, je při rozhodování o nákupu důležité, jestli se daný podnik chová odpovědně. A stejné je to i s rozhodováním, kam nastoupí do práce. Naprostá většina Čechů, celkem 78 procent, hodnotí jako důležité, jestli firma, pro niž pracují, ctí odpovědný přístup k podnikání.

"Z výzkumů Ipsosu v posledních 10 letech vyplývá, že lidem skutečně není jedno, co se kolem nich děje. Zajímá je i to, jak se v tom směru chová jejich současný či budoucí zaměstnavatel. A to, že aktivity na poli CSR (společenská odpovědnost firem, pozn. red.) a udržitelného rozvoje mohou příznivě ovlivnit reputaci firmy a její atraktivnost třeba při hledání nových zaměstnanců, si už uvědomují i manažeři společností," říká Tomáš Macků z agentury Ipsos.

CSR průzkum Corporate social responsibility (CSR), tedy společenská odpovědnost firem, zahrnuje vše, co firmy dělají nad rámec svého podnikání a co je společensky prospěšné. Může to být pomoc komunitě, handicapovaným nebo třeba přírodě. Výzkum agentury Ipsos zjistil také, že 83 procent expertů z oboru si myslí, že společenská odpovědnost je větším tématem než dříve. Podle názoru veřejnosti by se firmy měly zaměřit hlavně na ochranu životního prostředí.

Podniky navyšují rozpočty na CSR

V posledních třech letech zaznamenávají organizace, které pomáhají firmám vystavět CSR strategii, obrovský nárůst podniků, jež se o tuto oblast zajímají. "Důvod je ten, že firmy již chápou, že CSR není charita, ale byznysstrategie, která jim může přivést nové zákazníky, partnery a především peníze. Společnosti se zajímají o reálné zavedení udržitelnosti do svého podnikání a zaměřují se na environmentální nabídku svým klientům," podotýká Sandra Felthamová, ředitelka agentury Flagship, jež se specializuje na poradenství v CSR. Dodává, že společně s tím firmy zvyšují své rozpočty určené na aktivity související s prospěšným chováním. Nejvíce řeší oblast ochrany životního prostředí a péče o zaměstnance.

"Odpovídá to poptávce spotřebitelů, kteří nyní řeší ekologii a chtějí více investovat do sebe. Jde nejen o současný trend, ale tlačí na to i mezinárodní organizace jako EU," upozorňuje Felthamová.

Dlouhodobá investice, jež se vrátí

I Asociace společenské odpovědnosti, která sdružuje firmy a další organizace s odpovědným přístupem k podnikání, tento trend potvrzuje. V září překročí počet jejích členů tři stovky. "Nárůst byl od založení naší asociace v roce 2013 hodně pozvolný. Boom nastal víceméně v posledních dvou letech," říká ředitelka asociace Lucie Mádlová.

Rozpočty na prospěšné aktivity zvyšují podle ní především ty firmy, které mají se CSR dobrou zkušenost a vidí, že nejde jen o krátkozrakou investici do pozitivního PR. "Vidí, že jde o vklad do dlouhodobých strategií, které se jim časem mnohonásobně vrací − ať už nárůstem zákazníků či odběratelů, vyšším obratem nebo lepším hodnocením veřejnosti a spokojenými zaměstnanci," podotýká Mádlová.

Bez obalů

Mezi podniky, jež mají dlouhodobě jasně určenou společensky prospěšnou strategii, je například strojírenský Siemens. Systematicky podporuje vědu a vzdělání, motivuje ženy ke kariéře ve vědě, jeho Cena Wernera von Siemense už 20 let oceňuje nadané vědce a studenty a usnadňuje jim rozjet vlastní projekty. Softwarový Avast zase v programu Buď safe online dětem i mladistvým odhaluje nástrahy na internetu a učí je, jak se bezpečně pohybovat v on-line prostředí.

Rozšiřuje se i vějíř ekologických aktivit, které nyní mnoho podniků v Česku spouští. Především se zaměřují na boj se zbytečnými obaly, tedy odpady. Například on-line obchod Alza od letošního léta testuje opakovaně použitelný přepravní obal ze start-upu RepeteBox. Měkká obálka se vyrábí ve spolupráci s chráněnými dílnami na Moravě a použít ji lze až stokrát.

Infografika Infografika DŮLEŽITOST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM PRO ZAMĚSTNANCE

E-shop s potravinami Rohlík.cz spustil nakupování do opakovaně použitelných obalů a drogerie dm rovněž v Praze testuje prodej stáčené drogerie do vlastních znovu použitelných nádob. Téměř všechny velké obchodní řetězce už stáhly z prodeje igelitky na jedno použití. "Také kavárny začaly nabízet alternativní brčka k nápojům. Je to téma, které se na Západě řešilo už před 10 lety. Ale je aspoň vidět, že postupně sem vše přichází a podobných témat ještě bude mnoho. Firmy se tak na ně mohou i dopředu připravit," shrnuje Sandra Felthamová.

Češi se chovají více ekologicky

A více uvědomělosti mají i jednotlivci v každodenním životě. Podle průzkumu neziskové společnosti Ecobat z letošního srpna se v české populaci zvyšuje podíl lidí, kteří se chovají zodpovědně k životnímu prostředí.

Čtyřicet jedna procent lidí začalo nově či důsledněji snižovat množství plastů, jež spotřebují. Jde například o plastové sáčky, nádobí a lahve na jedno použití. Celkem 35 procent lidí pak méně plýtvá potravinami. Češi se také zlepšují v třídění odpadů, 35 procent z nich tvrdí, že začali nově nebo aktivněji odpad třídit.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin.

