Doručování zásilek ve městech je velice nákladné a firmy se připravují na to, že se jim v budoucnu ještě prodraží. Radnice evropských metropolí postupně omezují vjezd vozů se spalovacími motory do svých center, přepravní firmy tak musí hledat alternativní způsoby. Řešením by mohla být nákladní auta na elektřinu, jenže jejich dojezd je stále příliš krátký a cena vysoká. Přesto je to zatím nejschůdnější cesta, jak vyhovět narůstající regulaci dopravy.

Byznys podle HN Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější? Pro naše čtenáře připravujeme každý týden newsletter o byznysu a finančních trzích. Stačí zde zadat svůj email a každý pátek od nás dostanete souhrn událostí, které byste neměli minout. A přidáme osobní tipy čtyř osobností newsroomu Hospodářských novin. Píše Martin Jašminský, Luděk Vainert, Luboš Kreč a Petr Kain. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru