Před několika dny pobavil so­ciální sítě poslanec ANO Patrik Nacher příspěvkem z dovolené v Alpách. "Každý má svoje hnízdo. Dokonce i jednotlivé země. My máme Čapí a Němci měli (mají) Orlí…" napsal. Za umístění letního sídla Adolfa Hitlera do jedné věty s "nejlepším projektem" Andreje Babiše jistě nebyl v ANO pochválen, příspěvek z Facebooku také rychle zmizel. V něčem se ale nešťastný Nacher mimoděk trefil přesně. Čapí hnízdo je vskutku výborným symbolem naší země. Dá se na něm demonstrovat kdeco z podstaty fungování české politiky i společnosti, ba i vlastnosti, které jsou v Česku rozšířené natolik, že by je leckdo mohl označit za součást národní povahy. Pár si jich proberme.

